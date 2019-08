Ms. Marvel e She Hulk: le serie di Disney+ faranno parte della Fase 4 del MCU

Marvel ha annunciato ufficialmente la produzione di due nuove serie destinate a Disney+: Ms. Marvel e She Hulk che, insieme a Moon Knight, faranno parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Bisha K. Ali sarà showrunner della serie Ms. Marvel in cui si racconterà la storia di una teenager chiamata Kamela Kahn, di origine pachistana-americana e cresciuta in una famiglia religiosa nel New Jersey. La ragazzina ha dei poteri polimorfi e può allungare e far cambiare forma al suo corpo. Il fumetto ha vinto nel 2015 il premio Hugo Award.

She Hulk racconterà la storia di Jennifer Walters che vive una vita piuttosto ordinaria fino a quando, dopo una trasfusione di sangue da suo cugino Bruce, riceve delle incredibili capacità. Il personaggio è stato creato da Stan Lee e dall'artista John Buscema e ha debuttato nel 1980 tra le pagine di Savage She-Hulk #1. Jennifer diventa nel corso della sua storia un membro degli Avengers, dei Fantastici Quattro, dei Defenders e di S.H.I.E.L.D..