Ms. Marvel, la recensione dei primi episodi: l’eroina dei giovanissimi è arrivata!

La recensione dei primi episodi di Ms. Marvel, la nuova serie Marvel per Disney+, in catalogo dall'8 giugno 2022.

Ms. Marvel: Iman Vellani in una scena della serie Disney+

Giovane, vivace, creativa. Con queste parole apriamo la recensione dei primi episodi di Ms. Marvel ed accogliamo un'eroina Marvel che mancava al gruppo di personaggi che hanno dato vita sin qui all'MCU. La nuova serie tv dei Marvel Studios potrebbe spiazzare chi è abituato a un determinato approccio ai supereroi e i cinecomic, ma brilla grazie al tono con cui racconta le imprese della sua protagonista Kamala Khan e per come affonda le sue radici nella tradizione dei teen drama. Merito della sua giovane protagonista Iman Vellani, ma anche delle scelte di regia e di messa in scena in cui la regista Bisha K. Ali la immerge sin da quelle primissime battute della serie che fungono da brillante riepilogo di fatti che ben conosciamo e che forniscono il contesto in cui muoversi.

Kamala Khan, l'eroina social

Ms. Marvel: una scena della serie disponibile su Disney+

L'incipit di Ms. Marvel mette subito in chiaro due cose: da una parte il tono e l'approccio, che vuole strizzare l'occhio al linguaggio dei social e di quelli che li bazzicano sfruttandone potenzialità e modi, dall'altra il contesto in cui ci muoviamo, che riepiloga lo scontro con Thanos e culmina con un sentito elogio di Captain Marvel. Quello che vediamo in apertura è infatti un video firmato dalla Baby Sloth Production, il brand social della protagonista di Ms. Marvel, che (ci) racconta a modo suo quanto è accaduto nella battaglia degli Avengers con il Titano Pazzo, enfatizzando l'intervento, a suo parere fondamentale, dell'eroina interpretata da Brie Larson.

Ms. Marvel: Iman Vellani in un momento della serie Disney+

L'ammirazione di Kamala Khan per Captain Marvel è di quelle che travolgono e trasportano... e sfociano nell'imitazione, ovviamente nei limiti delle proprie possibilità che si traducono nel vestirsi come i propri eroi, proprio come fanno tanti ragazzi di oggi con i loro cosplay alle convention di settore. Finché la ragazza non ottiene dei poteri a sua volta può diventare come quegli eroi che ha sempre ammirato e rispettato, arrivando a scoprire una importante verità: che la vita con i superpoteri non è affatto facile.

Captain Marvel: l'eroina di cui abbiamo bisogno ma che non ci meritiamo

La quotidianità di Kamala Khan

Ms. Marvel: una scena della serie Disney+

Tra videogiochi e il mondo del fumetto che travolge anche le inquadrature con i suoi disegni e vezzi, fan fiction che scrive con passione, cultura popolare e ammirazione per i suoi eroi, la vita di Kamala Khan scorre tranquilla in quel di Jersey City, con i problemi che accomunano gran parte degli adolescenti, compreso quel senso di inadeguatezza che la fa sentire invisibile sia nel contesto scolastico che in quello casalingo. Dinamiche personali che si sposano alla perfezione con l'impostazione da teen drama della serie, capace di seguire e sviluppare i problemi e lo stato emotivo della protagonista. È ottimo in tal senso il lavoro della sua interprete Iman Vellani, che ne propone un ritratto brillante e ricco di sfumature, del quale siamo curiosi di vedere l'evoluzione sulla lunga distanza dopo i riusciti e adorabili primi due episodi di Ms. Marvel.

L'MCU guarda a se stesso

Ms. Marvel: la protagonista Iman Vellani

Il suo è un ritratto capace di catturare e coinvolgere lo spettatore nel mondo della protagonista, tra sfumature legate all'origine musulmana della famiglia, relazioni interpersonali da portare avanti e il mondo dell'MCU in cui integrarsi. Ed è interessante il modo in cui il Marvel Cinematic Universe dimostra di saper guardare a se stesso, con occhi (auto)ironici che aveva già dimostrato di saper avere in Howkeye con quel gioiello che era il musical di Captain America. Anche in Ms Marvel il modo in cui le gesta degli eroi Marvel sono raccontate è carico di affettuosa ironia, che si sintonizza su quella che gli stessi fan della Casa delle Idee dimostrano di avere online con i loro meme e i loro post. Anche in questo modo Kamala Khan diventa una di noi e non possiamo che volerle bene.

