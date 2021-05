Mrs. Doubtfire: stasera in TV su Italia 1 il film con Robin Williams

Stasera su Italia 1, intorno alle 21:20, torna Mrs. Doubtfire, con l'indimenticabile Robin Williams nelle vesti di "mammo" pasticcione, diretto da Chris Columbus, reduce dai successi dei primi due episodi del cult Mamma ho perso l'aereo.

Robin Williams fa la spesa in una scena di Mrs. Doubtfire

A circa 30 anni di distanza dalle avventure della babysitter la cui fama travalica il grande schermo, Mary Poppins, è il Daniel Hillard di Robin Williams a dettare le nuove regole del "genere". Attore disoccupato, è un padre molto affettuoso ma troppo stravagante. Sua moglie Miranda è una donna in carriera che tenta di conciliare il lavoro con i doveri familiari. All'ennesimo "numero" di Daniel, la donna chiede il divorzio e Daniel viene obbligato dal giudice a vedere i tre figli una sola volta alla settimana. Ma quando Miranda cerca una collaboratrice domestica, a Daniel viene un'idea...

Con oltre 441 milioni di dollari d'incasso, Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre si è rivelato secondo maggior successo del 1993, dietro al kolossal Jurassic Park, ottenendo anche un Oscar per miglior trucco, a onorare le oltre 4 ore di make up affrontate ogni giorno da Williams per trasformarsi nella simpatica Mrs. Doubtfire. Proprio come la collega Mary Poppins, anche il personaggio di Mrs. Doubtfire prende spunto da un libro per l'infanzia, Madame Doubtfire, pubblicato nel 1987 dalla scrittrice inglese Anne Fine.

Mrs. Doubtfire sarà visibile in contemporanea anche in streaming sul portale Mediaset Infinity.