Mrs. Doubtfire: Robin Williams ha scritto una lettera per non far cacciare dalla scuola un'attrice del film

Una star della commedia di Chris Columbus Mrs. Doubtfire, Lisa Jakub, ha condiviso con i propri fan un ricordo di Robin Williams, confessando come l'attore si sia comportato in maniera splendida nei suoi confronti e l'abbia aiutata in diverse occasioni.

In un recente episodio del podcast Brotherly Love in compagnia dei co-protagonisti Mara Wilson e Matthew Lawrence, l'attrice che interpreta Lydia Hillard, la figlia primogenita del protagonista, ha ricordato come Robin Williams sia intervenuto in sua difesa riguardo una complicata vicenda con la sua scuola. Nel periodo di quattro mesi utile per le riprese di Mrs. Doubtfire, Lisa Jakub era ancora una studentessa di una scuola superiore in Canada:"Cercavamo di organizzare questo sistema pre-internet nel quale avrei spedito avanti e indietro i compiti scolastici all'istituto. Lo abbiamo fatto per un po'".

La lettera risolutiva

La comprensione della scuola però non durò a lungo:"Avevamo ripetizioni, tre ore di compisti scolastici sul set ogni giorno. Eravamo ad un paio di mesi dal girare, e la mia scuola in Canada mi mandò una nota dicendo 'Questo sistema non funziona più per noi, non tornare più'. Sì, nona classe [equivalente della prima superiore]. Ero devastata. Era davvero straziante perché avevo questa vita molto insolita e quella era l'unica cosa normale".

In suo soccorso arrivò Robin Williams, che scrisse un messaggio al preside:"La cosa incredibile è che Robin vide che ero triste e mi chiese cosa stesse succedendo. Scrisse una lettera al mio preside dicendo che voleva che riconsiderassero questa decisione e che stavo soltanto cercando di perseguire contemporaneamente la mia istruzione e la mia carriera, e se potevano per favore supportarmi in questo". Il risultato? Il preside ricevette la lettera e la incorniciò per metterla nel suo ufficio senza chiedere all'attrice di tornare a scuola. In Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre di Chris Columbus, Lisa Jakub, Matthew Lawrence e Mara Wilson interpretano tre fratelli che vengono accuditi dall'insolita governante Mrs. Doubtfire, in realtà loro padre, Daniel Hillard (Robin Williams), disposto a tutto pur di vedere i propri figli a causa del divorzio dalla moglie Miranda Hillard (Sally Field).