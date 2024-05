Mrs. Doubtfire, le star del film riunite 31 anni dopo: 'Ci sentiamo ancora come fratelli'

Mara Wilson, Lisa Jakub e Matthew Lawrence non recitano insieme da 31 anni, ma il loro lavoro nel cult del 1993 Mrs. Doubtfire li ha resi per sempre un trio iconico per diverse generazioni di spettatori.

I tre attori hanno interpretato i figli dei personaggi di Robin Williams e Sally Field nel film, che tre decenni fa è diventato un successo come secondo film di maggior incasso del 1993 con 441 milioni di dollari in tutto il mondo.

"La stessa settimana in cui sono andato a San Francisco, ho avuto modo di riunirmi con i miei fratelli 'Doubtfire'!", ha postato Wilson sui social media insieme a una foto della reunion. "È sempre una gioia vedere Lisa Jakub e Matthew Lawrence".

Jakub ha aggiunto che "le sorelle si sono divertite molto a stare con i fratelli" e che Wilson e Lawrence "si sentono ancora come miei fratelli, anche 30 anni dopo aver girato 'Mrs Doubtfire'".

Il sequel di Mrs. Doubtfire

Il regista del film Chris Columbus ha rivelato a Business Insider lo scorso anno che le trattative per un sequel del film erano iniziate solo nel 2014, poco prima della morte di Robin Williams. Senza l'attore, Columbus non aveva alcuna possibilità di realizzare un seguito.

Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre: Robin Williams entrò in un sexy shop vestito come il suo personaggio

"Avevamo una sceneggiatura già scritta ed è stata l'ultima volta che ho visto Robin", ha continuato. "Sono andato a casa sua e ci siamo seduti a parlarne e la sceneggiatura era davvero forte. L'unico commento di Robin è stato: 'Capo, devo stare tanto in costume questa volta? È stato fisicamente impegnativo. Per Robin, credo sia stato come correre una maratona ogni giorno in cui indossava il costume del personaggio. Era più grande, ovviamente. Ne abbiamo parlato e credo che sperasse che nella riscrittura avremmo ridotto il personaggio di Doubtfire. Ma poi Robin è morto e quindi non ci sarà mai un sequel di 'Mrs. Doubtfire'".