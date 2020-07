Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre: Robin Williams entrò in un sexy shop vestito come il suo personaggio

Durante le riprese di Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, Robin Williams entrò in un sexy shop, nei panni di Mrs. Doubtfire, per fare grossi acquisti.

Secondo quanto riportato in una biografia del compianto Robin Williams, durante le riprese di Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre l'attore decise di testare la credibilità del suo personaggio, andando a fare acquisti in un sexy shop, vestito e truccato da Mrs. Doubtfire.

Robin Williams fa la spesa in una scena di Mrs. Doubtfire

Williams entrò nel sexy shop, si guardo intorno, chiese informazioni e scelse un oggetto da acquistare ma venne riconosciuto dal commesso che gli chiese: "Che cosa ci fai qui?". L'attore americano era solito passeggiare per San Francisco nei panni della signora Doubtfire per capire se era in grado di cavarsela o meno in mezzo alla gente con indosso quel bizzarro costume.

Quando un utente di Reddit chiese a Williams se poteva condividere una storia divertente a proposito del set di Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, il comico americano non esitò per un istante: "Sì. Una volta con il costume della Doubtfire sono entrato sexy shop di San Francisco e ho provato a comprare un dildo a due teste. Dopotutto, perché no?"

"E il ragazzo stava per vendermelo finché non si rese conto che ero io, Robin Williams, e non un'anziana donna scozzese che entrava in cerca di un dildo molto grande e un barattolo di lubrificante. Rise e disse "che ci fai qui?" e io me ne andai. Riuscii ad effettuare l'acquisto? No. Sono uscito da lì' con una storia da raccontare? Sì." Concluse Williams.