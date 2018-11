Mrs. Doubtfire e Robin Williams, 25 anni dopo: il ricordo del cast del film

Francesco Bellu

Il 24 novembre di venticinque anni fa debuttava nelle sale americane Mrs. Doubtfire, film diventato ormai un vero e proprio classico per famiglie grazie anche a Robin Williams che, nelle doppie vesti di padre e arzilla governante, ci ha regalato uno delle sue interpretazioni più esilaranti e, di sicuro, tra le più amate dal pubblico. All'epoca l'accoglienza da parte della stampa fu però piuttosto contrastante, ma riuscì a farsi largo al botteghino arrivando ad incassare ben 441 milioni di dollari in tutto il mondo e a vincere due Golden Globe: uno come miglior film nella categoria commedia, l'altro a Williams come miglior attore. A questi poi si è aggiunto anche l'Oscar come miglior trucco. In occasione dell'anniversario dell'uscita del film Variety ha chiesto ad attori e membri della crew di ricordare alcuni aneddoti della pellicola ed in particolare su Robin Williams.

Lisa Jakub racconta che quando andò al provino per la parte della figlia più grande di Robin Williams e Sally Field, venne presentata a quella che definisce una "donnona scozzese", tanto che aveva immaginato che fosse la madre del regista, Chris Columbus: "Avevo trovato la cosa affascinante, era la mamma del mio capo e volevo fare una buona impressione. Solo più tardi ho scoperto che era Robin Williams e sono letteralmente caduta dalle nuvole". Anche Martin Lawrence ha ricordato di essere cascato sullo scherzo, anche se per poco: "Per due o tre minuti non mi ero reso conto che fosse lui, poi però ho intuito che stava succedendo qualcosa. Lavoravo già per il cinema. Penso anche che non mi abbiano detto che le cineprese stavano riprendendo tutto, probabilmente perché volevano ottenere delle reazioni naturali da parte nostra". Così spiega Lawrence che continua: "E' stato Robin a scegliermi. Si è chinato su di me e ha detto: mi piaci davvero. Voglio che interpreti mio figlio. Poi girò le spalle alla telecamera e mi pizzicò così forte, in quel punto sensibile tra il braccio e il petto. La mia fu una reazione normale, gli dissi: ehi non puoi farlo, mi hai fatto male. Cosa stai facendo? Tutti nella stanza cominciarono a ridere. Quello è stato il momento in cui ho preso il ruolo. Il fatto che abbia reagito in quel modo a Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre era quello che stavano cercando e Robin lo sapeva".

Randi Mayem Singer che ha sceneggiato il film insieme a Leslie Dixon ha parlato invece del suo primo incontro con Robin Williams al ristorante Mr. Chow's di Beverly Hills: "Parlava in modo calmo ma allo stesso tempo articolato, alzandosi dalla sedia e occupando l'intero spazio intorno al tavolo mimando ciò di cui stava parlando. Nel frattempo tutti nel ristorante lo stavano guardando sorridendo. Mi sono sentito così incredibilmente fortunato a lavorare con lui". Durante la produzione poi, Singer ha portato suo figlio neonato sul set: "Robin era in costume, truccato, lo prese tra le braccia e, immedesimandosi nel personaggio, improvvisò sulla routine dell'essere una bambinaia alle prese con neonati e pannolini. E' rimasto Mrs Doubtfire per tutto il tempo ed era molto divertente. Dava l'impressione che avrebbe potuto continuare all'infinito".

Mrs. Doubtfire è una delle migliori commedie di sempre ed è tratto dal romanzo 'Un padre a ore' di Anne Fine e ruota attorno alla vita di Daniel Hillard, interpretato da Robin Williams, che, dopo una difficile separazione dalla moglie Miranda (Sally Field), si traveste e assume l'identità di Mrs. Euphegenia Doubtfire per poter restare accanto ai propri figli scatenando una serie di imprevisti.