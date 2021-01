Rowan Atkinson: il celebre Mr. Bean contro la cancel culture: "Mi terrorizza"

Rowan Atkinson è stato protagonista di una lunga intervista con Radio Times. Come riportato da Variety, il celebre volto di Mr. Bean si è espresso relativamente alla cancel culture e ha espresso tutta la sua contrarietà nei confronti di questa tematica assai dibattuta in tempi recenti.

L'attore inglese ha dichiarato: "Il problema che abbiamo online è che un algoritmo decide cosa vogliamo e dobbiamo vedere. Tutto questo finisce per creare un punto di vista troppo semplificato sulla società. Qualsiasi cosa è legata ad una visione binaria ed è ridotta ad un semplice me contro di te. Se tu sei contro di me, allora meriti di essere cancellato". Rowan Atkinson, però, non si è limitato a questa affermazione ma ha sviscerato il problema andando ancora più in profondità. L'interprete, infatti, ha detto: "Bisogna essere consapevoli dell'esistenza di un ampio spettro di informazioni e di pareri. Oggi, invece, mi sembra di assistere all'equivalente digitale delle folle medievali che scendevano in strada alla ricerca del capro espiatorio di turno. Tutto questo mi terrorizza e mi rende incerto sul futuro".

A proposito del personaggio di Mr. Bean, che ha costruito la sua fortuna sull'estrema capacità di superare barriere linguistiche, culturali e regionali, Atkinson si è espresso in modo negativo: "Sono stanco di interpretarlo. Sento addosso il peso della responsabilità e lo trovo stressante". Tuttavia, l'attore non ha del tutto chiuso al personaggio e si è dimostrato disposto a doppiarlo in un eventuale cartone animato: "Abbiamo già fatto una serie basata su Mr. Bean e adesso stiamo iniziando a progettare un film animato. Doppiarlo è molto più semplice che interpretarlo".

Infine, Atkinson non ha escluso la rivisitazione di Blackadder, personaggio interpretato in quattro stagioni e in un episodio natalizio tra il 1982 e il 1989 per BBC. Secondo l'attore: "Blackadder rappresenta tutta l'energia creativa degli anni Ottanta. Al momento, ho estreme difficoltà con qualsiasi cosa e, con l'eccezione di Blackadder, preferirei non fare nulla. Provare a replicare Blackadder adesso sarebbe davvero molto complesso".

Per Netflix, Rowan Atkinson interpreterà Man vs. Bee, serie che racconta la guerra tra un uomo e un'ape in una dimora lussuosa.