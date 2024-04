Alien: Romulus, il raccapricciante secchiello di popcorn a tema svelato nelle foto virali

Un primo sguardo al secchiello dei popcorn di Alien: Romulus potrebbe essere stato svelato sui social media. Come previsto, il raccapricciante secchiello sembra avere la forma della testa di uno Xenomorfo.

Il secchiello per i popcorn non è stato annunciato ufficialmente e non si sa quanto potrebbe costare né se sarà venduto in specifiche catene di cinema. Tuttavia un'immagine condivisa su X da The Garfield Movie News offre un primo sguardo al prop decisamente poco rassicurante che, secondo Exhibitor Relations Co., potrebbe essere legato al braccio del consumatore. Come chiarisce un commento: "Immaginate un alieno che vi sta aggrappato al braccio: avete l'idea".

Alien: Romulus, Fede Álvarez: "Ogni creatura è realizzata con effetti pratici, ma non sono contro la CGI"

Cosa ci aspetta in Alien: Romulus?

Il trailer di Alien: Romulus lanciato in anteprima al CinemaCon di Las Vegas ha offerto al pubblico della convention creature che lacerano i petti umani e dozzine di mangiafacce, anticipando un prequel ad alto tasso orrorifico.

In Alien: Romulus, mentre esplorano i resti di una stazione spaziale per sottrarre oggetti di valore, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si ritrova a fare i conti con la più terrificante forma di vita dell'universo.

Nel cast Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu.