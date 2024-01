Movieplayer Awards 2023: trionfano Oppenheimer e The Last of Us

Il film più atteso del 2024 dagli utenti di Movieplayer è Dune: Parte Due, la serie più attese sono House of the Dragon 2 e The Boys 4.

I Movieplayer Awards 2023 hanno eletto i loro vincitori: Oppenheimer è stato incoronato miglior film dell'anno, mentre The Last of Us l'ha spuntata tra le serie battendo The Bear 2 e la quarta stagione di Succession.

The Last of Us: un'immagine dal teaser trailer della serie HBO

Nella categoria più intrigante, quella dei film e delle serie più attese del 2024, hanno avuto la meglio Dune: Parte Due, che ha staccato nettamente Furiosa: A Mad Max Saga, il prequel di Mad Max: Fury Road dedicato al personaggio di Charlize Theron che, nella versione giovane, ha il volto di Anya Taylor-Joy. Tra le serie ex aequo tra House of the Dragon 2 e il provocatorio The Boys 4, che dopo i ritardi accumulati sta finalmente per approdare su Prime Video.

I vincitori del cinema di genere e le migliori interpretazioni

Entrando nello specifico, i lettori di Movieplayer.it hanno premiato il sempre più popolare C'è ancora domani di Paola Cortellesi film italiano dell'anno, mentre il toccante The Whale di Darren Aronofsky ha vinto nella categoria miglior film indie.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una scena

L'animazione vede sbancare Spider-Man: Across the Spider-Verse che, a quanto pare, è stato uno dei film, più amati in assoluto dai nostri lettori mentre John Wick 4 si porta a casa il titolo di miglior film d'azione, Talk to Me è l'horror più spaventoso e Guardiani della Galassia Vol. 3 è stato eletto miglior cinecomic. Il film di James Gunn si è portato a casa per il miglior animale da film, andato alla simpatica lontra Lylla che ha battuto per un soffio i cani di Dogman.

La star di Oppenheimer Cillian Murphy non ha rivali e viene eletto miglior attore dell'anno lasciando molto indietro il premio Oscar Brendan Fraser per The Whale e il Leonardo DiCaprio di Killers of the Flower Moon mentre la compagna di set Lily Gladstone straccia le avversarie Cate Blanchett (Tar) e Paola Cortellesi.

Serie mon amour

Tra le serie più votata si segnala il trionfo de La caduta della casa degli Usher di Mike Flanagan nella categoria miniserie mentre la miglior serie animata è Questo mondo non mi renderà cattivo di Zerocalcare. The Last of Us trionfa anche nella categoria miglior serie Sci-fi/Fantasy/Horror, mentre la miglior serie comica è La fantastica signora Maisel 5.

Di seguito tutti i vincitori dei Movieplayer Awards 2024