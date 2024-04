Oppenheimer supera quota 190 milioni nelle sale IMAX

Le sale IMAX hanno contribuito in modo significativo al successo ottenuto dal film Oppenheimer, diretto da Christopher Nolan.

Negli ultimi giorni, secondo quanto riportato da Collider, il lungometraggio ha superato l'ambita cifra di 190 milioni di dollari incassati proprio nelle sale IMAX di tutto il mondo.

Un traguardo prestigioso

La pluripremiata opera di Nolan, vincitrice di numerosi premi Oscar - tra cui quelli come Miglior Film, Miglior Regia e Migliore Attore Protagonista - era stata ideata proprio pensando al formato IMAX.

Il regista ha quindi prestato particolare attenzione all'impatto visivo e sonoro di Oppenheimer e il pubblico sembra aver premiato questa decisione: ben il 21% degli incassi totali sono infatti arrivati dai biglietti venduti nelle sale IMAX.

Attualmente il film ha superato quota 971,3 milioni di dollari ai box office.

Oppenheimer: Christopher Nolan sul set del film

Buchi di Tra(u)ma in Oppenheimer: i personaggi e le vicende non spiegate

Il lungometraggio è basato sul libro premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, scritto da Kai Bird e dal defunto Martin J. Sherwin. Il film sarà incentrato sul fisico teorico J. Robert Oppenheimer mentre lavora al Los Alamos Laboratory durante l'era del Progetto Manhattan e Ultimate diventa il padre della bomba atomica.

Cillian Murphy guida il cast del film nei panni di Oppenheimer. Con lui troviamo Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid e molti altri.