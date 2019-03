Moviement: ecco il progetto per far vivere il cinema tutto l'anno!

Per la prima volta in Italia, tutto il mondo dell'industria cinematografica si unisce in modo compatto per fare squadra e rilanciare il cinema come forma di intrattenimento culturale per tutto l'anno. Le aziende di distribuzione garantiranno la programmazione di grande cinema spettacolare e di qualità da gennaio a dicembre, senza interruzione, con le sale aperte 12 mesi l'anno. Le istituzioni daranno un contributo per sostenere l'iniziativa. I David di Donatello lanceranno la campagna dal palco della premiazione con il supporto della Rai. Una grande campagna marketing punterà a cambiare nello spettatore la percezione del cinema d'estate. Tutto questo ha un nome: Moviement.

"Cinema e audiovisivo si trovano di fronte al più grande cambiamento di sempre. Il progetto "MOVIEMENT", voluto in modo forte e unitario da tutti i protagonisti del nostro Cinema e sostenuto con determinazione e convinzione dal Sottosegretario Borgonzoni a nome del Governo, può e deve rappresentare la svolta per vivere il Cinema e far vivere i cinema 12 mesi all'anno" dichiara il Presidente dell'Anica, Francesco Rutelli. I distributori, dalle major agli indipendenti, tutti gli esercenti, dalle sale d'essai ai multiplex, i produttori, le istituzioni e i talent, si muovono per la prima volta insieme e coordinati. Il primo obiettivo è creare il mercato estivo a partire dal 2019 con un piano triennale che allinei l'Italia a tutto il resto del mondo con un cinema attivo 12 mesi l'anno.

"Il palinsesto dell'estate 2019 è il più importante di tutti i tempi e vedrà i grandi blockbuster uscire finalmente day and date con i principali territori europei, affiancati da titoli di grandi autori italiani ed internazionali", dichiara Luigi Lonigro, Presidente Distributori Anica. Inoltre, migliorando la distribuzione delle uscite, i calendari saranno meno ingolfati durante i periodi di picco dell'anno e tutti i film potranno avere una permanenza in sala più lunga, dando agli spettatori maggiori possibilità di vederli. "Siamo solo all'inizio di questo grande movimento che vedrà il cinema nelle sale protagonista tutto l'anno". Così Carlo Bernaschi, Presidente Anem.

Ogni segmento del mondo cinematografico ha messo in opera le proprie misure:

Distribuzione e Produzione: Hanno messo a punto un listino estivo mai visto prima con Blockbuster americani, film di qualità italiani e stranieri per soddisfare tutte le audience. "In un momento di grande trasformazione, noi produttori crediamo nel cinema come espressione di crescita di tutta la produzione audiovisiva, e nella sala come luogo di visione collettiva, di formazione e di crescita sociale ed urbana" Francesca Cima, Presidente Produttori Anica

Esercizio: Tutte le sale saranno aperte d'estate e hanno messo a disposizione, a partire dal Natale 2018, spazi pubblicitari per comunicare l'iniziativa. "Aria nuova, coraggio e passione e tanta tanta voglia di stupire. L'esercizio è pronto ad affrontare questa sfida. Lo farà mettendo a disposizione le sue strutture con il massimo coinvolgimento". Mario Lorini, Presidente Anec.

Istituzioni: Il MIBAC mette a disposizione un fondo per supportare l'operazione. Parte di questo sarà dedicato alla comunicazione al consumatore e verrà gestito in maniera coordinata con l'industria. Il Mibac sostiene MOVIEMENT perché può rappresentare una enorme opportunità per la salvaguardia dell'arte e dell'industria cinematografica in Italia. "Spesso termini come "svolta" o "rivoluzione" vengono utilizzati a sproposito e in modo retorico nel descrivere un cambio di passo nelle politiche pubbliche a sostegno del mercato e dei cittadini fruitori di cinema in sala. In questo caso rivendico quei termini per sottolineare la natura fortemente innovativa di questo progetto, che il Ministero ha voluto sostenere non solo economicamente ma svolgendo un ruolo di impulso e coordinamento con un respiro lungo e in un'ottica di rilancio strutturale del consumo in sala". Sen. Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali

David di Donatello: Sono parte attiva e promotrice dell'iniziativa, grazie anche al grande supporto della Rai. Dal palco della premiazione dei David di Donatello, il 27 marzo, sarà lanciata l'iniziativa MOVIEMENT. A tutti gli ospiti verrà anche offerta la spilletta MOVIEMENT. "Essere parte attiva di MOVIEMENT coincide perfettamente con la vocazione del nuovo David di Donatello, che non si accontenta di essere un premio ma, grazie all'azione di rinnovamento, vuole fare squadra con tutti i protagonisti della filiera, partecipando al processo creativo e industriale del nostro cinema". Piera Detassis, Presidente Premi David di Donatello.

Talent: In tanti si metteranno in gioco per supportare personalmente il messaggio del cinema d'estate. Primo tra tutti PIF, venuto alla presentazione di MOVIEMENT per contagiare gli spettatori e i colleghi, perché "Al cinema si va tutto l'anno, anche d'estate!"

Ma non basta tenere aperte le sale e programmarci bellissimi film. Deve cambiare anche la percezione dello spettatore, che non ha l'abitudine ad andare al cinema tutto l'anno, e contribuire ad accrescere il legame tra spettatore e sala. Per questo il mondo del cinema ha coinvolto attivamente i propri direttori marketing a lavorare ad un vera e propria strategia di comunicazione per sensibilizzare gli spettatori e creare fidelizzazione: da qui nasce MOVIEMENT.

I primi passi sono stati:

La creazione di uno Spot di 60" di lancio della operazione in programmazione tutti i cinema già dal 24dicembre '18, e uno Spot 15" di lancio iniziativa posizionato in tutti gli owned media delle case di distribuzione ed esercenti d'Italia da Gennaio 2019.

Realizzazione della Campagna CinemaDays, il cinema a 3 euro dall'1 al 4 aprile, preludio della promozione estiva.

Creazione della brand image dell'operazione MOVIEMENT.

Ecco qui anticipati alcuni dei top titles - tra gli oltre 60 titoli - che usciranno in sala da maggio ad agosto 2019: dai grandi autori internazionali a quelli italiani, ai film blockbuster, una offerta trasversale per tutti i gusti, che verrà completata da altri titoli che saranno elencati sul sito www.movie-ment.it. Un programma che si andrà ad arricchire soprattutto sul fronte della qualità, anche con altri titoli italiani, dopo che sarà reso noto il programma del Festival di Cannes: Stanlio e Ollio di Jon S. Baird, con Steve Coogan e John C. Reilly (Lucky Red); I fratelli Sisters di Jacques Audiard con Joaquin Phoenix e John C. Reilly (Universal); Il grande spirito di Sergio Rubini, con Sergio Rubini e Rocco Papaleo (01 Distribution); Godzilla: King of the Monsters (Warner Bros); Rocketman (20th Century Fox); Beautiful Boy di Felix Van Groeningen, con Steve Carell e Timothée Chalamet (01 Distribution); Domino di Brian De Palma, con Nikolaj Coster-Waldau (Eagle).

X-Men: Dark Phoenix (20th Century Fox ); Pets 2 - Vita da animali (Universal Pictures); Toy Story 4 (Walt Disney); All Is True di Kenneth Branagh, con Kenneth Branagh, Judi Dench, Ian McKellen (Warner Bros Italia); Annabelle 3 (Warner Bros); The Golden Glove di Fatih Akin (Bim); Spider-Man: Far From Home (Warner Bros/Sony Pictures); Men in Black International (Warner Bros/Sony Pictures); Red Joan di Trevor Nunn, con Judy Dench (Vision); Nureyev: the White Crow di Ralph Fiennes (Eagle Pictures); Greta di Neil Jordan, con Isabelle Huppert (Videa); Il sole è anche una stella (Warner Bros); Submergence di Wim Wenders, con Alicia Vikander e James McAvoy (Movies Inspired); Fast & Furious - Hobbs & Shaw (Universal Pictures); Il Re Leone (Walt Disney); Il signor Diavolo di Pupi Avati con Gabriel Lo Giudice, Filippo Franchini (01 Distribution).