Call My Agent 3: Luca Argentero vuole farla finita nel trailer della nuova stagione, dal 14 novembre su Sky

La terza stagione di Call My Agent - Italia, l'acclamata serie Sky Original ispirata al cult francese Dix pour cent, arriverà il 14 novembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Il nuovo capitolo, presentato nel trailer ufficiale appena diffuso, promette di mantenere il tono brillante, ironico e autocelebrativo che ha reso la serie un successo, continuando a raccontare con intelligenza e sarcasmo il dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano.

Al centro della storia ci sarà ancora una volta la CMA, l'agenzia di spettacolo più amata del piccolo schermo, i cui agenti si troveranno ad affrontare un anno di rivoluzioni e colpi di scena che metteranno alla prova l'equilibrio - già precario - della loro stravagante "famiglia professionale".

Tutte le new entry dei nuovi episodi: arriva la reunion di Romanzo Criminale

Sullo sfondo di una Roma elegante e scintillante, torneranno i protagonisti storici Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico, insieme ai loro fidati assistenti interpretati da Sara Lazzaro, Francesco Russo e Paola Buratto.

Rivedremo inoltre Kaze, Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti, affiancati da una lunga lista di guest star che interpreteranno se stesse: Luca Argentero (che vuole abbandonare la carriera d'attore), Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale - La serie, Miriam Leone, Ficarra & Picone, oltre a Nicolas Maupas e Gianmarco Saurino. Tra risate, imprevisti e rivalità, la nuova stagione promette di essere un irresistibile omaggio al cinema e alla televisione italiani, raccontati con il giusto mix di ironia, affetto e disincanto.

Prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), la terza stagione è diretta da Simone Spada (Hotel Gagarin, Studio Battaglia, Rocco Schiavone) e scritta da Federico Baccomo, affiancato da Camilla Buizza e Tommaso Renzoni.

Call My Agent Italia 3: il team nella nuova stagione

La trama della terza stagione

Ora che non c'è più Elvira, gli equilibri alla CMA sono destinati a mutare, anche perché UBA, la più grande agenzia mondiale, si sta apprestando a sbarcare sul suolo italiano, decisa a spazzare via la concorrenza. Vittorio, Lea e Gabriele sono determinati e pronti a raccogliere la sfida, ma non si tratta di una battaglia facile, soprattutto ora che la vita privata dei tre spariglia le carte in tavola.

Tra amori che nascono, relazioni che finiscono e contrattempi imprevedibili, i nostri tre agenti, insieme ai loro fedeli assistenti, affronteranno una vera e propria lotta contro il tempo per salvare il futuro della CMA. L'appuntamento è quindi fissato per il 14 novembre 2025 su Sky e in streaming su NOW.