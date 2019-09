Motherless Brooklyn - I segreti di una città: il trailer italiano del film di Edward Norton

Warner Bros. ha distribuito il trailer italiano di Motherless Brooklyn - I segreti di una città, il film diretto, scritto e interpretato da Edward Norton, che aprirà la Festa del Cinema di Roma 2019 in programma nella capitale dal 17 al 27 ottobre. Il 18 ottobre, poi, Norton sarà al centro del tradizionale "Incontro Ravvicinato con il pubblico", una conversazione sul palco con Antonio Monda, in cui parleranno di Motherless Brooklyn - I segreti di una città e approfondiranno gli eventi più importanti della sua carriera cinematografica, con le clip di alcuni dei suoi memorabili film

Il trailer ita di Motherless Brooklyn, liberamente ispirato al romanzo omonimo di Jonathan Lethem, presenta il protagonista del film, quel Lionel Essrog interpretato dallo stesso Edward Norton, un detective privato alle prese con i disturbi della sindrome di Tourette e con un caso che lo tocca in maniera particolare: l'indagine sulla morte di Frank Minna (Bruce Willis), l'unico uomo che abbia mai creduto in lui, un omicidio che nasconde molto più di quello che sembra. Armato solo di pochi indizi e della sua mentalità ossessiva, Lionel svela lentamente dei segreti gelosamente custoditi che tengono in equilibrio il destino dell'intera New York. In un mistero che lo porta dai jazz club grondanti di gin di Harlem ai bassifondi di Brooklyn e, infine, ai salotti dorati dei potenti mediatori di New York, Lionel si scontra con i teppisti, la corruzione e l'uomo più pericoloso della città, per onorare il suo amico e salvare la donna che potrebbe essere la sua stessa salvezza.

Nel cast di Motherless Brooklyn - I segreti di una città anche Gugu Mbatha-Raw, Bobby Cannavale, Cherry Jones, Michael Kenneth Williams, Leslie Mann, Ethan Suplee, Dallas Roberts, Josh Pais, Robert Ray Wisdom, Fisher Stevens, al fianco di Alec Baldwin e Willem Dafoe.