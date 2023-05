Mortal Kombat 2: la star di The Boys Karl Urban in trattative per il ruolo di Johnny Cage

Secondo quanto riferito, l'interprete di The Boys, Karl Urban, sarebbe in procinto di unirsi al sequel di Mortal Kombat nei panni di Johnny Cage.

Lo sviluppo di Mortal Kombat 2 va a gonfie vele e una star amatissima starebbe per unirsi al cast: l'interprete di The Boys Karl Urban starebbe concludendo le trattative per interpretare Johnny Cage nel sequel in arrivo.

Bent - Polizia criminale: Karl Urban in una scena del film

Secondo TheWrap, Karl Urban sta per firmare il contratto per Mortal Kombat 2, sequel del film ambientato nel mondo delle arti marziali. La notizia è stata condivisa su Tiwtter anche dal produttore del film Todd Garner, sancendone l'accuratezza.

Chi è Johnny Cage?

Il personaggio di Johnny Cage ha fatto la sua apparizione nell'originale videogame Mortal Kombat nel 1992. Una delle possibili identità a disposizione dei giocatori, Cage era modellato sul ruolo dell'attore Jean-Claude Van Damme nel film del 1988 Senza esclusione di colpi ed è stato interpretato da Linden Ashby nel primo Mortal Kombat, uscito al cinema nel 1995.

Il neozelandese Karl Urban è noto ai fan per il ruolo di Éomer ne Il signore degli anelli, per il personaggio del Dr. Leonard "Bones" McCoy nei film reboot di Star Trek e per il Giudice Dredd in Dredd del 2012. A breve lo ritroveremo su Prime Video nei panni di Billy Butcher nella quarta stagione della serie The Boys.

Mortal Kombat 2: il produttore conferma location e data di inizio delle riprese

Cosa aspettarsi da Mortal Kombat 2

Il film Mortal Kombat del 2021 ha escluso il personaggio di Johnny Cage, anche se la sua apparizione è stata anticipata alla fine del film live action. Il sequel ha avuto il via libera nel gennaio 2022, con lo showrunner di Moon Knight Jeremy Slater autore della sceneggiatura e Simon McQuoid confermato alla regia. Nel maggio 2022, Slater ha fornito un aggiornamento sui progressi del sequel: "Sto lavorando a stretto contatto con il regista, gli studi e il team creativo del videogioco. Non posso anticipare nulla sulla storia vera e propria, ma penso che abbiano sicuramente imparato alcune lezioni l'ultima volta in termini di cosa piacesse ai fan e cosa non abbia funzionato. Quindi stiamo davvero considerando questa come un'opportunità per prendere tutto ciò che ha funzionato nel primo film e migliorarlo ulteriormente per dare al pubblico qualcosa che sia incredibilmente soddisfacente, eccitante e imprevedibile".