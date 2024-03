The Bluff, Karl Urban e Priyanka Chopra Jonas nel film di pirati prodotto dai fratelli Russo

AGBO, la casa di produzione di Joe e Anthony Russo, produrrà The Bluff, nuovo film piratesco con Priyanka Chopra Jonas e Karl Urban protagonisti.

I due sono in trattative per recitare nel film che verrà diretto dal regista di Bob Marley - One Love Frank E. Flowers. La pellicola riunirà Priyanka Chopra Jonas e i Russo, dopo la loro collaborazione per Citadel di Prime Video, franchise che ha debuttato in streaming l'anno scorso grazie a MGM e Amazon. Tuttavia, Citadel si è rivelata un flop pesantissimo per lo studio, ma ciononostante la seconda stagione sta per prendere il via, con Joe Russo alla regia.

The Bluff, secondo quanto riferito, verrà girato in primavera in Australia e, come nel caso di Citadel, arriverà direttamente in streaming su Prime Video.

La trama

Ambientato nei Caraibi del XIX secolo, The Bluff segue un'ex piratessa (Chopra Jonas) che deve proteggere la sua famiglia quando i misteriosi peccati del suo passato tornano a bussare alla sua porta.

Secondo quanto riportato da Deadline, Flowers ha scritto la sceneggiatura di The Bluff insieme a Joe Ballarini. I produttori del film, oltre a Anthony Russo e Joe Russo, sono Angela Russo-Otstot e Michael Disco della AGBO; Cisely Saldana e Mariel Saldana della Cinestar Pictures e Chopra Jonas. Gli EP sono Kassee Whiting della AGBO, Zoe Saldaña della Cinestar Pictures, Thorsten Schumacher della Rocket Science, Ballarini e Flowers.

Karl Urban è atteso in The Boys 4

La produzione rinnoverà anche la collaborazione tra Urban e Prime Video dopo la serie di successo The Boys, che tornerà quest'anno con la sua quarta stagione. Lo streamer ha da poco annunciato la data d'uscita di The Boys 4 in streaming.

