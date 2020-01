Morbius: il trailer italiano del film con Jared Leto

Il trailer italiano di Morbius ci offre un nuovo sguardo all'antieroe interpretato da Jared Leto, protagonista del nuovo film che arriverà nei cinema la prossima estate.

In questo primo trailer ita, Morbius si presenta al pubblico. Vediamo infatti la star Jared Leto per la prima volta nei panni del Dott. Michael Morbius, uno scienziato che cerca di curarsi da una rarissima malattia del sangue, che lo porta a sviluppare poteri da vampiro. Nel trailer vediamo Michael Morbius da bambino, poi da adolescente e capiamo che ha un dono molto speciale e che intende curare questa brutta malattia che lo attanaglia. Ma le sue sperimentazioni illegali, porteranno a effetti collaterali irreversibili, che lo trasformeranno in Morbius.

Nel video si vede per un momento anche Spider-Man (personaggio Marvel che fa sempre parte dell'Universo Sony) ma, come già svelato in precedenza, si tratta di un'immagine ripresa dal videogame per la Playstation 4.

La data di uscita del film è luglio 2020, anche se al momento, a parte questo primo contenuto ufficiale, non si hanno molte informazioni riguardo al progetto. Ciò che sappiamo è che Jared Leto sarà protagonista, affiancato da Adria Arjona,Matt Smith,Jared Harris e Tyrese Gibson e alla regia ci sarà Daniel Espinosa.

Vi ricordiamo, inoltre, che Morbius è il secondo film dell'Universo Marvel della Sony dopo Venom, che ha debuttato nelle sale cinematografiche nel 2018.