Morbius: nuovo trailer per il film con Jared Leto

Come promesso, Sony ha diffuso online il nuovo trailer di Morbius, film in cui Jared Leto interpreta il dottor Michael Morbius, scienziato che si trasforma accidentalmente in vampiro mentre cerca una cura per una rara malattia del sangue.

Il nuovo video consente di apprezzare gli scenari dark che la fanno da padrone nel progetto diretto da Daniel Espinosa e interpretato, oltre che da Jared Leto, anche da Matt Smith, Jared Harris, J.K. Simmons e Tyrese Gibson.

Proprio ieri, Jared Leto aveva anticipato la distribuzione del nuovo trailer di Morbius, postando sul suo profilo Twitter un teaser in cui presenta il personaggio del dottor Michael Morbius, nato come personaggio dei fumetti Marvel esattamente 50 anni fa.

Morbius arriverà nei cinema degli Stati Uniti il 28 gennaio 2022 dopo una serie di cancellazioni e rinvii. Lo scorso agosto, intervistato dal quotidiano svedese MovieZine, Daniel Espinosa ha alimentato le voci di un'apparizione di Tom Hardy in Morbius: un'ipotesi del genere sembrerebbe legata all'idea di dare vita a un crossover con Venom.