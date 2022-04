Morbius, "Jared Leto era l'unico attore che poteva interpretarlo" secondo il regista

Il regista di Morbius Daniel Espinosa loda le qualità del protagonista Jared Leto definendolo l'unico attore in grado di calarsi nel ruolo in modo totalizzante.

Il regista Daniel Espinosa ha spiegato perché Jared Leto fosse l'unico attore che poteva interpretare Morbius nel nuovo cinecomic dello Spider-Man Extended Universe della Sony.

Morbius: Jared Leto in una sequenza

Come svela la recensione di Morbius, nel film Jared Leto guida il cast nel ruolo del Dottor Michael Morbius, uno scienziato affetto da una rara malattia del sangue che, in seguito a una cura sperimentale, si trasforma in un vampiro succhiasangue.

Parlando della scelta di casting, il regista Daniel Spinoza ha dichiarato: "Jared Leto era l'unico attore in grado di interpretare davvero la parte di Morbius. Non è stata davvero una scelta, è stata una predestinazione. Jared è un fantastico attore con cui lavorare: arriva sul set completamente preparato, completamente immerso nel suo personaggio. È diventato famoso per il suo approccio ai suoi personaggi, ma è stato davvero sorprendente vedere quanta emotività potesse infondere nel dottor Michael Morbius. Ha una forte dedizione, dall'inizio alla fine, ed è più di un semplice attore. È un collega, un compagno."

Morbius: trapelate online le scene post-credits del film con Jared Leto

Fanno parte del cast di Morbius, al cinema da ieri, anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson. Morbius segna anche il ritorno di Michael Keaton nei panni di Adrian Toomes, meglio conosciuto come l'Avvoltoio, da Spider-Man: Homecoming.