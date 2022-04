Morbius: il regista Daniel Espinosa svela che si è ispirato anche ai Pokémon

Il regista Daniel Espinosa ha svelato che tra le fonti di ispirazione del film Morbius ci sono persino i Pokémon.

Il progetto con star Jared Leto nel ruolo del dottor Michael Morbius ha portato sul grande schermo la trasformazione del protagonista in un vampiro.

Daniel Espinosa, intervistato da The Wrap, ha spiegato che è stato attirato dall'idea di girare Morbius perché ha ritenuto sarebbe stato divertente realizzare qualcosa che mettesse al lavoro la sua immaginazione. Il filmmaker ha sottolineato: "Ho pensato che sarebbe stato divertente inventare l'echolocation, come funziona. Ho pensato sarebbe stato divertente realizzare delle mosse un po' più avanzate in stile Matrix con il combattimento tra i personaggi. Ho pensato sarebbe stato divertente inserire del viola nelle sue capacità".

Espinosa ha aggiunto: "Ho sempre amato quei fumetti degli anni '70 di Morbius in cui c'è questo tipo di pioggia nera dietro di lui. Ho semprre avuto questa idea in stile Pokémon, che si possono usare dei colori e delle strisce con cui puoi raccontare delle cose. Se ci sono delle strisce più corte é perché stanno correndo o cose simili. Quell'intera parte, ho pensato che se avessi girato Morbius avrei potuto fare quello che volevo con questi elementi. E sarebbe stato divertente".

Daniel ha quindi aggiunto: "Ci sono certe cose che può vedere e sono piene di colore. E poi intorno a lui c'è qualcosa di oscuro, nero, quando si sposta, che è divertente. Penso inoltre che i fumetti siano espressivi e i film non devono essere realistici. Sono come espressioni di momenti. Volevo rimanere un po' vicino ai fumetti con un questi elementi".