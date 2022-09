Morbius, il film con Jared Leto arriva stasera su Sky

Arriva in prima visione assoluta il blockbuster Morbius, diretto da Daniel Espinosa, che vede protagonista l'antieroe del Sony Pictures Universe of Marvel Characters con Jared Leto.

Dopo il successo al cinema, arriva stasera su Sky in prima tv Morbius con Jared Leto, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Morbius è uno dei personaggi più irresistibili e conflittuali del Sony Pictures Universe of Marvel Characters e per la sua comparsa sul grande schermo ha il volto del premio Oscar Jared Leto, che si è trasformato nell'enigmatico antieroe Marvel. Con lui nel cast Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson. La regia è di Daniel Espinosa (Child 44 - Il bambino n. 44, Life: Non oltrepassare il limite).

Morbius: Jared Leto durante una scena

Affetto da una rara e grave malattia ematica e determinato a salvare chi è tormentato dal suo stesso destino, il dott. Morbius si lancia in una sfida disperata. Se inizialmente sembra un grande successo, poi in lui si scatenano forze oscure. Il bene avrà la meglio sul male, o Morbius soccomberà alle sue nuove, misteriose necessità? Al suo arrivo nelle sale Morbius è riuscito a incassare "solo" 164 milioni di dollari in tutto il mondo, essendo costato tra i 75 e gli 80 milioni inclusa la distribuzione. Sul portale aggregativo Rotten Tomatoes il film è stato molto punito dai giornalisti, raggiungendo un totale di 15 su 100, mentre è stato promosso dal pubblico, che gli ha regalato il punteggio di 71 su 100.

