Moonfall: Halle Berry nel trailer del nuovo disaster movie di Roland Emmerich

Halle Berry, Donald Sutherland, Patrick Wilson, John Bradley, Charlie Plummer e Michael Peña vanno a compore il ricco cast di Moonfall, nuovo disaster movie fantascientifico di Roland Emmerich di cui è stato appena diffuso il trailer. L'uscita italiana di Moonfall, nel cui cast figurano è prevista per il 3 febbraio 2022, grazie a O1 Distribution.

In Moonfall, una forza misteriosa fa cadere la Luna dalla sua orbita attorno alla Terra e la fa precipitare in rotta di collisione con la vita come la conosciamo. Con poche settimane che ci separano dall'impatto e il mondo sull'orlo dell'annientamento, la dirigente della NASA ed ex astronauta Jo Fowler (Halle Berry) è convinta di avere la chiave per salvare tutti, ma solo un astronauta del suo passato, Brian Harper (Patrick Wilson) e un teorico della cospirazione KC Houseman (John Bradley) le credono. Questi improbabili eroi organizzeranno una missione disperata nello spazio, lasciandosi alle spalle tutti coloro che amano, solo per scoprire che la nostra Luna non è ciò che pensiamo che sia.

"Moonfall ha un tono molto, molto simile a Independence Day", ha rivelato Roland Emmerich a ComicBook.com all'inizio di quest'anno. "All'inizio pensi che sia un film catastrofico, poi ti rendi conto 'Oh, mio ​​Dio, questo è qualcosa di molto più grandioso.' La Luna sta cadendo sulla Terra, il che è una brutta cosa, ma soprattutto, non è quello che pensiamo che sia, contiene un aspetto alieno. Quando le persone hanno letto la sceneggiatura non potevano crederci, mi hanno detto 'Oddio, ma è grandioso'".