Stasera Moonfall di Roland Emmerich su Rai 2: cast e trama del thriller di fantascienza

Stasera su Rai 2 in prima serata va in onda Moonfall: trama e cast del film di Roland Emmerich, scritto dallo stesso regista.

Stasera 8 gennaio su Rai 2, in prima serata, alle 21:20, va in onda Moonfall, un thriller di fantascienza del 2022 diretto da Roland Emmerich con Halle Berry e Patrick Wilson. Il regista ha firmato anche la sceneggiatura della pellicola, le musiche sono di Harald Kloser e Thomas Wander. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Moonfall: John Bradley in una foto del film

Moonfall

Moonfall è stato distribuito in Italia il 17 marzo 2022, la pellicola aveva debuttato il 2 febbraio in Indonesia per poi essere distribuita il giorno dopo in numerosi paesi, tra cui gli Stati Uniti.

Il film ha incassato in totale 67.345.119 dollari, di cui 482.808 in Italia.

Ricerca scientifica: Il regista Roland Emmerich ha dichiarato di essersi ispirato a teorie scientifiche sulla Luna e di aver lavorato con consulenti scientifici per rendere il film il più realistico possibile.

Moonfall: Halle Berry e Patrick Wilson in una foto del film

Trama

In un prossimo futuro, la Luna non gravita più attorno alla Terra, andando fuori dalla sua orbita a causa della spinta di una misteriosa forza che agisce su di essa. Così, senza il moto di rotazione naturale, il satellite sta per entrare in collisione con il pianeta, e le conseguenze saranno totalmente catastrofiche.

Eppure, l'ex astronauta Jo Fowler, ancora impiegata con la NASA ma non più in missione nello spazio da tempo, sembra aver trovato la soluzione a questo drammatico problema. Ma il tempo si sta esaurendo e l'impatto è ormai prossimo.

Moonfall: Patrick Wilson in un'immagine

A dare valore alla sua teoria, però, sono soltanto il suo collega Brian Harper e KC Houseman, un uomo conosciuto da tutti come un cospirazionista.

Nonostante la stessa NASA non voglia dare a Jo una possibilità, ignorando realmente che la collisione sia ormai quasi inevitabile, i tre non si arrenderanno, e faranno di tutto per ottenere una missione lunare.

Così, nonostante la perplessità, l'agenzia spaziale darà loro una chance. Giunto oltre l'atmosfera terrestre, il team scoprirà qualcosa di assolutamente incredibile: la Luna, in verità, è tutt'altro rispetto a quanto l'umanità abbia creduto per lunghi secoli.

Interpreti e personaggi

Halle Berry: Jo Fowler

Patrick Wilson: Brian Harper

John Bradley: K. C. Houseman

Michael Peña: Tom Lopez

Donald Sutherland: Holdenfield

Charlie Plummer: Sonny Harper

Kelly Yu: Michelle Yu

Carolina Bartczak: Brenda Lopez

Eme Ikwuakor: Doug Davidson

Chris Sandiford: Mosley

Jonathan Maxwell Silver: Johansen

Maxim Roy: capitano Gabriella Auclair

Stephen Bogaert: Albert Hutchin

Moonfall: Halle Berry durante una scena

Recensioni e trailer

Moonfall è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 35% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 41 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.1 su 10.