Moonfall: il final trailer del disaster movie di Roland Emmerich

Diffuso il final trailer di Moonfall, nuovo disaster movie fantascientifico firmato dal regista tedesco Roland Emmerich. In Moonfall si fondono due dei temi preferiti di Emmerich: i disastri naturali che minacciano la Terra e un assalto alieno. L'esito del mix è visibile nel nuovo folle trailer in cui una entità aliena malevola è collegata all'alterazione dell'orbita lunare tradizionale. mentre sulla terra gli abitanti lottano per sopravvivere, un gruppo di scienziati cerca di uccidere l'entità malvagia.

"Ha un tono molto, molto simile a Independence Day", ha dichiarato Roland Emmerich a ComicBook. "E all'inizio pensi che sia un film catastrofico e poi ti rendi conto, 'Oh, mio ​​Dio, questo è qualcosa di molto più grandioso.' La Luna sta cadendo sulla Terra, il che è una brutta cosa. Ma soprattutto, non è ciò che pensiamo che sia, il che introduce un elemento alieno."

Moonfall può contare su un cast stellare composto da Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu, e Donald Sutherland.

Roland Emmerich: le quattro variazioni del disaster movie moderno

Questa la sinossi di Moonfall: Una misteriosa forza è riuscita a far uscire la Luna dalla sua orbita e a metterla in rotta di collisione con la Terra. A poche settimane dall'impatto, con il mondo sull'orlo della distruzione, la dirigente ed ex-astronauta della NASA Jo Fowler (interpretata da Halle Berry) riesce a trovare una soluzione per salvare il pianeta, ma solo l'astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) e il cospirazionista K.C. Houseman (John Bradley) sono disposti a crederle. Questo trio di eroi improvvisati organizza così una missione impossibile nello spazio, lasciando indietro tutti coloro che amano, solo per scoprire che la Luna, in realtà, non è quello che pensavamo che fosse.

L'uscita italiana di Moonfall è fissata al 17 Marzo 2022.