Moonfall: al via le riprese, Donald Sutherland entra nel cast

Sono in corso le riprese di Moonfall, pellicola fantascientifica da 120 milioni diretta da Roland Emmerich. Donald Sutherland ed Eme Ikwuakor si aggiungono a un cast all star, come svela Deadline.

Donald Sutherland in un momento nell'episodio 'The Facts' della serie tv Dirty Sexy Money

In Moonfall si racconta cosa accade quando una forza misteriosa sposta la Luna dalla sua orbita intorno alla Terra, minacciando quindi di stravolgere la vita come la conosciamo. Quando mancano solo alcune settimane prima dell'impatto con il nostro pianeta, un team improbabile intraprende una missione nello spazio, lasciando alle spalle tutte le persone che amano e rischiando tutto pur di riuscire ad atterrare sulla Luna e salvare il nostro pianeta.

Fanno parte del cast Patrick Wilson, John Bradley, Charlie Plummer, Halle Berry e Stanley Tucci nel ruolo di Tom Phillips, un ricco venditore di macchine sposato con l'ex moglie di un astronauta della NASA.

Moonfall, scritto da Roland Emmerich con Harald Kloser e Spenser Cohen, è prodotto dal regista con la sua Centropolis Entertainment.

.