Moon Knight, il trailer batte un record Marvel su Youtube

Il trailer di Moon Knight, con Oscar Isaac, ha battuto un record importante per una serie Marvel Studios/Disney+: come riportato da The Direct, il primo trailer dello show ha totalizzato oltre un milione di like sul canale YouTube ufficiale dei Marvel Studios e ben 75 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore.

Moon Knight: una scena

Questo non solo lo rende il trailer più apprezzato di una serie Disney+ del Marvel Cinematic Universe, ma anche il primo trailer di una serie MCU a guadagnare più di un milione di Mi piace in totale. Hawkeye è al secondo posto: il primo trailer della serie con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld vanta ben 915 mila like.

Queste classifiche, tuttavia, tengono conto solo dei Mi piace per un trailer di una serie televisiva prodotta da Marvel/Disney+. Per quanto concerne i film, ad esempio, il primo teaser trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home ha battuto ogni record totalizzando 355,5 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore. Questo ha post il filmato in questione appena sopra al trailer di Avengers: Endgame, con 289 milioni di visualizzazioni durante il primo giorno di rilascio.

La sinossi di Moon Knight recita: "Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un'altra vita. In seguito scopre di avere un disturbo dissociativo dell'identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven / Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell'Egitto."