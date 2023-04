Moon Knight: Scarlet Scarab del MCU debutta anche nei fumetti Marvel

Scarlet Scarab, personaggio apparso nella serie Moon Knight, è pronta al grande debutto sulle pagine dei fumetti Marvel, come molti altri personaggi apparsi nel Marvel Cinematic Universe prima di lei. L'esordio avverrà nel #25 di Moon Knight.

Sebbene ci siano già stati due personaggi che hanno indossato il mantello di Scarlet Scarab nell'Universo Marvel, la versione della serie Disney+ Moon Knight è solo vagamente ispirata a quegli eroi. La Marvel sta ora adattando il personaggio interpretato da May Calamawy, Layla El-Faouly, e il suo alter ego in costume. Dopo il suo debutto in Moon Knight #25, sarà inserito in una serie limitata intitolata Moon Knight: City of the Dead.

Moon Knight #25 è scritto da Jed MacKay, con disegni di Alessandro Cappuccio, Alessandro Vitti e Partha Pratim e copertina di Steve McNiven. Il debutto di Scarlet Scarab continuerà sulle pagine di Moon Knight: City of the Dead, una serie limitata di cinque numeri scritta da David Pepose e disegnata da Marcelo Ferreira. Il numero 1 presenta una cover di Rod Reis e una variant cover di Davi Go.

Moon Knight 2 si farà? Un video di Oscar Isaac e del regista Mohamed Diab sembra confermare il rinnovo

"Lavorare su Moon Knight #25 è stato un compito un po' mastodontico: 70 pagine di storia, divise in tre storie, ognuna con un proprio artista!", ha raccontato MacKay a IGN. "È stata un'opportunità davvero eccitante avere tutto quello spazio in cui poter lavorare, raccontando la storia di Moon Knight in una forma più lunga di quella a cui siamo abituati".