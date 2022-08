Moon Knight 2 si farà? Un video di Oscar Isaac e del regista Mohamed Diab sembra confermare il rinnovo

I fan del MCU si aspettavano una seconda stagione di Moon Knight, ma finora non si era saputo nulla al riguardo; ora, un video di Oscar Isaac e Mohamed Diab potrebbe aver dato una conferma in merito...

Moon Knight 2 verrà realizzato? A giudicare da un video con Oscar Isaac e il regista Mohamed Diab sembrerebbe proprio che lo show Marvel di Disney+ tornerà presto, e che i lavori siano già in procinto di iniziare.

Non si tratta ancora di nulla di ufficiale, ma seppur breve e di poche parole, questo video condiviso su TikTok e ripostato poi anche dai diretti interessati sui social (con tanto di caption "Moon Knight stagione 2?"), come segnala anche Collider, parrebbe piuttosto eloquente.

"Ci sarà una seconda stagione?" si sente chiedere nel filmato a due interlocutori che si rivelano essere il regista dello show Mohamed Diab e il suo protagonista Oscar Isaac, con il primo che risponde "Di cosa, Moon Knight?" e il secondo che conclude, come se fosse la cosa più naturale del mondo "E perché saremmo qui a Il Cairo altrimenti?".

Poche e semplici parole, ribadiamo, ma che lasciano poco spazio ai dubbi. Dubbi che tuttavia, come consuetudine, ci dovremo mettere fino a quando non arriveranno conferme dirette dai Marvel Studios e/o Disney+ (e anche lì, abbiamo visto cosa è successo in altra sede e con un'altra compagnia con produzioni come Batgirl, quindi chi ci dice che le carte in tavola non possano cambiare all'ultimo?).

Intanto, noi attendiamo di scoprire come proseguirà la storia di Steven Grant, Marc Spector e Jake Lockley, e come questa si inserirà nel più ampio Marvel Cinematic Universe.