Moon Knight: Oscar Isaac protagonista della serie Marvel?

Secondo alcune indiscrezioni l'attore Oscar Isaac starebbe per accettare il ruolo da protagonista in Moon Knight, la nuova serie Marvel.

Oscar Isaac potrebbe essere il protagonista di Moon Knight, una delle prossime serie live-action prodotte da Marvel per Disney+.

Per ora, come prevedibile, i produttori non hanno ancora confermato l'indiscrezione pubblicata da Variety e non resta che attendere per scoprire se verrà raggiunto l'accordo.

L'attore Oscar Isaac ritornerebbe grazie a Moon Knight nel mondo dei fumetti dopo aver recitato nel film X-Men: Apocalisse e collaborerebbe con la Disney dopo l'esperienza vissuta sul set della nuova trilogia di Star Wars in cui ha avuto la parte di Poe Dameron.

La serie live-action ambientata nel Marvel Cinematic Universe farà debuttare sugli schermi il personaggio di Marc Spector che, in veste di vigilante, usa l'alter ego Moon Knight. La sua situazione è tuttavia ancora più complicata perché ha degli altri alter ego (il milionario Steven Grant e il tassista Jake Lockley) che potrebbero essere delle personalità alternative, senza dimenticare inoltre la divinità Khonshu.

Lo showrunner è Jeremy Slater, già creatore di The Exorcist e The Umbrella Academy. La sceneggiatura dello show, che per ora non ha ancora una data prevista per l'arrivo sulla piattaforma di streaming, è stata firmata da Beau DeMayo.

10 cose che (forse) non sapete sul Marvel Cinematic Universe