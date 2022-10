Moon Knight, Oscar Isaac conferma: "Lo rivedremo"

La star di Moon Knight, Oscar Isaac, ha confermato il ritorno del suo vigilante vestito di bianco nel Marvel Cinematic Universe, senza però specificare dove e quando il Pugno di Khonshu sorgerà di nuovo.

Durante un'intervista al New York Comic Con 2022, Oscar Isaac non si è sbilanciato sulla possibilità di una seconda stagione di Moon Knight su Disney+, ma ha lasciato intendere che prima o poi rivedremo il personaggio. Ecco la sua dichiarazione: "Non credo che sia... Tutto quello che posso dire è che non è l'ultima volta che sentiamo parlare di Moon Knight."

La serie Marvel Moon Knight ha fatto il suo debutto su Disney+ il 30 marzo, per un totale di sei episodi fino al 4 maggio. La serie vede Oscar Isaac nei panni di Marc Spector, un mercenario che non solo serve il dio egizio Khonshu nei panni del vigilante mascherato Moon Knight, ma soffre anche di disturbo dissociativo dell'identità (DID). Le alterazioni di Marc includono il mite impiegato del negozio di articoli da regalo Steven Grant e l'autista di limousine violento Jake Lockley.

Moon Knight, Oscar Isaac: "Il mio personaggio ha molto in comune con Neo di Matrix"

Sebbene la serie sia ambientata all'interno del MCU, Moon Knight è in gran parte una storia a sé stante. Ha un inizio, una parte centrale e una fine e mantiene al minimo i riferimenti al più ampio universo condiviso dei Marvel Studios. Inoltre, Oscar Isaac inizialmente ha firmato solo per la prima stagione di Moon Knight, il che significa che non è obbligato a riprendere il ruolo in futuro. Nonostante tutto questo, e nonostante non siano stati annunciati piani per una seconda stagione, alcuni membri del cast e della troupe hanno lasciato intendere che il personaggio farà ritorno a un certo punto. Restiamo in attesa di saperne di più.