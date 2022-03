Moon Knight: Marvel lancia il countdown all'uscita con i teaser trailer e poster

Quando manca un mese all'arrivo di Moon Knight su Disney+, i Marvel Studios hanno lanciato il countdown con un teaser trailer e un poster dedicato al personaggio di Oscar Isaac.

Il nuovo video pubblicato dalla Marvel sui social media anticipa le spettacolari riprese action, mentre il poster presenta Moon Knight nei panni del personaggio di Mr. Knight.

In un intervista con Total Film, lo sceneggiatore di Moon Knight Jeremy Slater discute della possibilità che Moon Knight si unisca agli Avengers confessando:

"La risposta sincera che posso dare è che non lo so. Perché è Kevin Feige a decidere. Guarda, se dipendesse da me, Moon Knight farebbe parte dei Vendicatori. Non dipende assolutamente da me, ma penso che questo sia l'obiettivo !"

Moon Knight: il personaggio di May Calamawy svelato in una nuova foto

Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha affermato in precedenza che la rappresentazione del brutale vigilante in Moon Knight forzerà i confini del Marvel Cinematic Universe: "È brutale. È stato divertente lavorare con Disney+ e vedere i confini che si allargano su ciò che siamo in grado di fare. Ci sono momenti nella serie in cui Moon Knight si lamenta di un altro personaggio, ed è forte e brutale, e la reazione istintiva è, 'Ci tireremo indietro su questo, giusto?' No. Non ci stiamo tirando indietro. C'è uno spostamento tonale. Questa è una cosa diversa. Questo è Moon Knight."

Moon Knight è interpretato da Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke e May Calamawy. La serie debutterà su Disney+ il 30 marzo.