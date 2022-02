Moon Knight: il personaggio di May Calamawy svelato in una nuova foto

Una foto diffusa da Disney+ svela look e identità del personaggio interpretato da May Calamawy nella serie Moon Knight, che vede protagonista Oscar Isaac.

Moon Knight: May Calamawy e Oscar Isaac in una scena

Una foto della serie Disney+ Moon Knight ha svelato il ruolo interpretato da May Calamawy, che vediamo insieme al protagonista dello show Oscar Isaac alias Marc Spector/Steven Grant. In una didascalia associata all'immagine, Disney rivela che Calamawy interpreterà Layla El-Faouly.

Per quanto riguarda i fumetti Marvel di Moon Knight, Layla El-Faouly non sembra essere un personaggio noto in precedenza, anche se è molto probabile che sia una combinazione di diversi personaggi apparsi nella serie in passato. La Marvel non è estranea a prendere i personaggi e fonderli in un'unica figura, quindi il fatto che il personaggio di May Calamawy sia completamente originale non sarebbe così scioccante.

Moon Knight, Oscar Isaac: "All'inizio non volevo interpretare il ruolo"

Moon Knight racconta la storia di Steven Grant, un uomo tranquillo che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un'altra vita. Steven scopre così di avere un disturbo dissociativo dell'identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell'Egitto.

Il progetto prodotto per la piattaforma di Disney+ ha come star Oscar Isaac, Ethan Hawke, F. Murray Abraham e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi.

Moon Knight approderà su Disney+ a partire dal 30 marzo.