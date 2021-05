Moon Knight: Ethan Hawke è il villain della serie Marvel nella nuova foto dal set

Una nuova foto scattata sul set di Moon Knight mostra Ethan Hawke nel ruolo del villain della serie TV che lo vedrà protagonista al fianco di Oscar Isaac, attore scelto per interpretare il personaggio Marvel che presta il nome all'opera in uscita prossimamente su Disney+.

La scorsa settimana, presso il Museo di Belle Arti di Budapest, hanno avuto inizio le riprese di Moon Knight. Oggi, a distanza di pochi giorni, i fan della Marvel hanno la possibilità di dare un primo sguardo ad un personaggio specifico dello show, ovvero al villain che sarà interpretato da Ethan Hawke. Lo scatto non fa altro che aumentare la curiosità del pubblico nei confronti della nuova serie TV che però, a differenza delle altre uscite finora su Disney+, sarà incentrata su personaggi non ancora visti nell'Universo Cinematografico Marvel (MCU), un po' come faranno anche Ms. Marvel e She-Hulk.

Tornando a Ethan Hawke, ci sono diverse teorie sulla natura del villain che interpreterà. Nella foto l'attore ha i capelli lunghi, indossa un vestito marrone e porta con sé un bastone da passeggio. Alcuni ipotizzano quindi che Hawke sarà il ​​Dracula della Marvel, mentre altri pensano a Licantropus, Bushman, Conte Nefaria o Sun King. Ricordiamo che Hawke ha spiegato così la sua scelta di unirsi al nuovo progetto seriale Marvel:

"Molto, per quel che mi riguarda, dipende dalla presenza di Oscar Isaac. Penso che sia una presenza davvero eccitante nel mio settore. Mi piace quello che sta facendo nella sua vita. Mi ricorda alcuni degli attori che ho incontrato quando per la prima volta sono arrivato a New York, quelli che ammiravo".

Per quanto riguarda la storia di Moon Knight, ricordiamo che nei fumetti Marc Spector (questo il suo vero nome) è un agente della CIA che inizia a lavorare per un mercenario, Raoul Bushman, in Egitto. Durante una spedizione, nella quale viene ritrovata anche la statua del dio egiziano Khonshu, Spector viene lasciato in fin di vita nel deserto. L'uomo viene quindi trovato da un gruppo di uomini e condotto al cospetto della statua, dove Khonshu gli appare in sogno sotto forma di visione e gli chiede di divenire un dio guerriero sulla terra. Spector accetta e, una volta recuperate le forze, torna in America e decide di diventare un vigilante, creandosi un costume e delle armi, e acquisendo il nome di battaglia di Moon Knight.