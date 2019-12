Moon Knight: Daniel Radcliffe in lizza per la serie Marvel?

Guns Akimbo: Daniel Radcliffe in una scena del film

Daniel Radcliffe, ex interprete di Harry Potter, sarebbe uno dei papabili per interpretare il protagonista di Moon Knight, serie Marvel che arriverà su Disney+. Lo sostiene Daniel Richtman, giornalista e influencer specializzato nelle novità della Casa delle Idee. Qualora fosse vero, sarebbe senz'altro un ruolo interessante per l'attore inglese, data la natura del personaggio: per chi non lo sapesse, Moon Knight è un vigilante affetto da personalità multiple, una delle quali è la divinità Khonshu. Questo rende Marc Spector (vero nome dell'antieroe e personalità principale) una figura molto imprevedibile, nonché una proposta allettante per Radcliffe che, dopo aver abbandonato i panni del maghetto, ha scelto un percorso a base di ruoli eccentrici e fuori dal comune, tra cui un cadavere parlante affetto da meteorismo e un programmatore informatico costretto a partecipare a un gioco clandestino dove i partecipanti devono uccidersi a vicenda.

Moon Knight è uno dei tanti progetti seriali della Marvel in lavorazione per la piattaforma di streaming Disney+, che arriverà in Italia il 31 marzo 2020, e stando alle informazioni disponibili dovrebbe debuttare sul servizio tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Come gli altri progetti della Casa delle Idee per la nuova piattaforma della Disney, la serie sarà prodotta direttamente da Kevin Feige anziché dalla Marvel Television, che ha chiuso i battenti una decina di giorni fa, e avrà ripercussioni sugli eventi dei lungometraggi cinematografici. Lo showrunner è Jeremy Slater, già creatore di The Exorcist e The Umbrella Academy, e veterano degli adattamenti Marvel: anche se è rimasto poco del suo lavoro nel film vero e proprio, ha lavorato alla sceneggiatura dello sfortunato Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, uscito nel 2015.

Stando a Feige, Moon Knight apparirà nei film del Marvel Cinematic Universe dopo il suo debutto su Disney+, così come Ms. Marvel e She-Hulk, altri due personaggi che vedremo prossimamente nel catalogo della piattaforma.