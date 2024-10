Monsters, l'attore di Erik Menendez svela: "Nessuna protesi nella scena della doccia!"

Durante una recente intervista, l'attore di Erik Menendez, Cooper Koch, ha svelato che durante la scena della doccia in prigione non aveva nessuna protesi per il pene

Durante la trasmissione Watch What Happens Live with Andy Cohen di lunedì 14 ottobre, Cooper Koch - attore che interpreta Erik Menendez nella serie Netflix Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story - ha rivelato di non aver usato una protesi per la scena della doccia in prigione.

In onore della star, 28 anni, che mostra un nudo frontale completo nel dramma criminale di Netflix, il conduttore Cohen, 56 anni, ha contato i 5 momenti più iconici di nudo frontale sullo schermo nel corso degli anni nella scena cinematografica e seriale.

Monsters, la rivelazione dell'attore di Erik Menendez, Cooper Koch

Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez - una scena

Quando Cohen ha menzionato Boogie Nights - L'Altra Hollywood, con Mark Wahlberg, durante il quale l'attore, 53enne, usò una "protesi per il pene", Koch ha aggiunto, interrompendo Cohen: "Volevo solo sottolineare che la mia non era una protesi".

"Beh, questa sarebbe stata la mia prossima domanda", ha risposto Cohen. "Congratulazioni a te, Cooper. Sei molto fortunato, eh?".

"Benestante", ha risposto Koch sorridendo sfacciatamente.

Durante il segmento "Club degli orrori" dello show, a Koch è stato chiesto quale fosse la cosa più spaventosa del mostrarsi completamente nudo davanti alla telecamera, Monsters.

"Non è spaventoso, direi che è solo più scomodo all'inizio ed è molto freddo, soprattutto nella doccia", ha detto, aggiungendo che l'acqua era 'calda all'inizio'.

Koch ha anche descritto l'incontro con i fratelli Menendez nella vita reale come non super intimidatorio: "Direi che è stato più snervante perché li conosco da tanto tempo e tengo molto a loro. Sono stato nervoso inizialmente, ma quando sono arrivato lì è stato tutto fantastico", ha concluso.

Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez - Il cast della serie

Mosters: The Lyle and Erik Menendez Story racconta la storia dei fratelli Lyle ed Erik Menendez, che hanno ucciso i loro genitori José e Kitty Menéndez nel 1989 e che stanno scontando l'ergastolo in carcere dal 1996.

Alla domanda su quale sia stata la scena di Monsters più spaventosa da girare, Koch ha risposto: "Vorrei dire la scena dell'omicidio, ma poi non so, è stato tutto molto intenso e spaventoso. Il quinto episodio è stato probabilmente il più importante. È stato quello che mi ha impegnato di più".