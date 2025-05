Menendez, ridotta la pena dei fratelli: ecco quando potranno uscire di prigione

Erik e Lyle Menendez, che ad oggi hanno scontato circa 35 anni di carcere senza condizionale per l'uccisione a colpi di fucile dei loro genitori a Beverly Hills nel 1989, si sono visti ridurre la pena a 50 anni, cosa che li ha resi immediatamente idonei alla libertà vigilata.

La decisione del giudice della Corte Suprema di Los Angeles Michael Jesic non significa automaticamente che i due saranno rilasciati dal carcere. Dovranno comparire davanti a una commissione per la libertà vigilata, che raccomanderà se possono essere rilasciati o meno. La raccomandazione sarà poi trasmessa al governatore Gavin Newsom, che potrebbe rifiutare il loro rilascio.

Nelle ultime ore, i parenti dei fratelli Menendez hanno testimoniato sui motivi per cui ritengono che dovrebbero essere rilasciati dal carcere, mentre il loro avvocato Mark Geragos si è battuto per una riduzione della pena per omicidio volontario: "Quello che chiediamo, in base allo statuto, è una revisione della sentenza, una nuova sentenza che costituisca una modifica significativa", ha detto.

Il caso riaperto grazie alla serie Netflix di Ryan Murphy

Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez - un'immagine

Il caso dei fratelli Menendez è tornato sotto i riflettori dopo l'uscita della serie Netflix creata da Ryan Murphy, Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez. Kim Kardashian, che ha un rapporto di lavoro con Murphy, è stata una delle numerose personalità di alto profilo che hanno chiesto una riduzione della pena dell'ergastolo.

Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez - Il cast della serie

Dopo aver trascorso del tempo con i fratelli, ha scritto un saggio per NBC News in cui si è schierata a loro favore: "Siamo tutti prodotti delle nostre esperienze. Esse danno forma a chi eravamo, a chi siamo e a chi saremo. Fisiologicamente e psicologicamente, il tempo ci cambia e dubito che qualcuno possa affermare di essere la stessa persona che era a 18 anni. Io so di non esserlo!", ha scritto la Kardashian.

Kardashian ha osservato che dopo la trasmissione del primo processo, i fratelli Menendez sono stati "ridicolizzati nelle scenette del Saturday Night Live" e "i media hanno trasformato i fratelli in mostri e in un'attrazione sensazionale", il che ha fatto sì che non avessero "alcuna possibilità di avere un processo equo".