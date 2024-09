Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menendez, uno degli assassini critica la serie: "Un ritratto disonesto"

Sono arrivate le recensioni per l'ultima stagione di Monsters di Ryan Murphy dedicata alla cronaca nera, e qualcuno ha subito espresso la sua disapprovazione.

Dopo che Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menendez ha debuttato giovedì su Netflix, Erik Menéndez ha definito la serie una rappresentazione "ingenua e imprecisa" dell'omicidio dei genitori José e Mary Louise "Kitty" Menéndez, avvenuto nel 1989, per mano sua e del fratello Lyle.

Grotesquerie: il trailer della serie di Ryan Murphy rivela una macabra scia di crimini

Le critiche di Erik

"Credevo che avessimo superato le bugie e le rovinose rappresentazioni dei personaggi di Lyle, creando una caricatura di Lyle radicata in orribili e palesi like dilaganti nello show", ha detto Erik in una dichiarazione condivisa sulla pagina Facebook di Lyle. "Posso solo credere che sia stato fatti di proposito. È con il cuore pesante che dico che credo che Ryan Murphy non possa essere così ingenuo e impreciso sui fatti della nostra vita da fare questo senza un'intenzione cattiva".

Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez - un'immagine

"È triste per me sapere che la rappresentazione disonesta di Netflix delle tragedie che circondano il nostro crimine ha portato le dolorose verità diversi passi indietro - indietro nel tempo fino a un'epoca in cui l'accusa ha costruito una narrazione su un sistema di credenze secondo cui i maschi non venivano abusati sessualmente e che gli uomini vivevano il trauma dello stupro in modo diverso dalle donne. Queste terribili bugie sono state smontate e smascherate da innumerevoli vittime coraggiose negli ultimi vent'anni, che hanno superato la loro vergogna personale e hanno parlato con coraggio", ha proseguito. "Così ora Murphy dà forma alla sua orribile narrazione attraverso vili e terribili ritratti di Lyle e di me e una scoraggiante calunnia".

Erik ha aggiunto in parte: "La verità non è sufficiente?".

Dopo che José fu ucciso con sei colpi di pistola e Kitty con dieci il 20 agosto 1989, la polizia inizialmente indagò su diverse piste mafiose. I fratelli sono stati arrestati nel marzo 1990 dopo che Erik ha confessato al suo psicologo, e nel processo hanno dichiarato di aver ucciso i genitori per paura della loro vita dopo una vita di abusi, anche sessuali, da parte del padre.

Sebbene Erik e Lyle siano stati condannati per omicidio di primo grado nel 1996 e all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata, il loro avvocato Mark Geragos ha dichiarato a People di essere "cautamente ottimista" sul fatto che le nuove testimonianze della famiglia contribuiranno a ridurre il caso a omicidio volontario.