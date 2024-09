Grotesquerie: il trailer della serie di Ryan Murphy rivela una macabra scia di crimini

Con un'introduzione di Travis Kelce, il trailer ufficiale di Grotesquerie di Ryan Murphy, diffuso oggi, rivela una macabra serie di crimini e la detective Lois Tryon, interpretata da Niecy Nash-Betts, deve andare a caccia dell'assassino.

"Qui sta succedendo qualcosa di infernale", dice la Lois di Nash-Betts all'inizio del trailer. "Questo assassino conosce l'anatomia, il sangue, il DNA che è stato lasciato lì perché lo trovassimo".

Nel trailer inoltre, vediamo Courtney B. Vance e Lesley Manville e sentiamo le prime parole di Kelce, che afferma minacciosamente: "Non c'è futuro dopo questo". Date un'occhiata qui sotto.

Ryan Murphy lascia Netflix ed è in trattative per passare a Disney

I dettagli di Grotesquerie

FX ha fissato la data della première autunnale di Grotesquerie: la prima stagione, composta da 10 episodi, debutterà mercoledì 25 settembre alle 22.00 e trasmessa il giorno successivo su Hulu. A breve arriverà anche su Disney+ a livello internazionale.

Niecy Nash-Betts, Courtney B. Vance, Lesley Manville, Micaela Diamond, Nicholas Alexander Chavez, Raven Goodwin e Travis Kelce sono tutti protagonisti di Grotesquerie, che ruota attorno a una serie di crimini efferati che hanno sconvolto una piccola comunità.

La detective Lois Tryon (Nash-Betts) sente che questi crimini sono inquietantemente personali, come se qualcuno - o qualcosa - la stesse deridendo. A casa, Lois è alle prese con un rapporto teso con la figlia, un marito ricoverato a lungo in ospedale e i suoi stessi demoni interiori. Senza indizi e non sapendo a chi rivolgersi, accetta l'aiuto di suor Megan (Diamond), una suora e giornalista del Catholic Guardian. Suor Megan, con il suo passato difficile, ha visto il peggio dell'umanità, ma crede ancora nella sua capacità di fare del bene. Lois, invece, teme che il mondo stia soccombendo al male. Mentre Lois e Sorella Megan mettono insieme gli indizi, si ritrovano intrappolate in una rete sinistra che sembra sollevare più domande che risposte.