Monsters at Work: le immagini dei protagonisti della serie animata

Monsters at Work, la nuova serie animata prodotta per Disney+, arriverà il 2 luglio e le nuove immagini svelano i protagonisti della storia.

Monsters at Work debutterà il 2 luglio su Disney+ e le nuove immagini della serie animata svelano il look dei protagonisti e dei nuvoi arrivi nel mondo creato per il prossimo capitolo della storia ambientata a Mostropoli.

Entertainment Weekly ha permesso di scoprire il look dei personaggi che debutteranno nella storia sequel del film e il cast di doppiatori coinvolti.

Monsters at Work: Mike e Sulley

Monsters at Work è una nuova serie animata ambientata dopo il film con protagonisti Mike e Sulley. Mostropoli ora attinge alle risate dei bambini per ottenere l'energia e tra i protagonisti ci sarà il giovane Tylor Tuskmon (Ben Feldman), un mostro diplomatosi a pieni voti che ha sempre sognato di spaventare i più piccoli, ritrovandosi però alle prese con una situazione ben diversa rispetto ai suoi piani. Le lezioni del Monsters, Inc. Facilities Team saranno gestite da Ms. Flint, con la voce di Bonnie Hunt.

Monsters at Work: Tylor Tuskmon

Henry Winkler darà invece voce a Fritz, a capo del team di cui fa parte Tylor.

Monsters at Work: Fritz

Mindy Kaling sarà la voce della giovane Val Little, piena di entusiasmo e membro del MIFT.

Monsters at Work: Val Little

Alanna Ubach doppierà Cutter che segue fedelmente le regole, e Lucas Neff sarà l'opportunista Duncan.

Monsters at Work: Cutter