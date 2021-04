Monster: il trailer del film con Kelvin Harrison Jr. e Jeffrey Wright in arrivo su Netflix

Monster, in arrivo il 7 maggio su Netflix, è il film con star Kelvin Harrison Jr e Jeffrey Wright, ecco il trailer dell'atteso progetto.

Monster, di cui è stato diffuso il trailer, è il nuovo film in arrivo su Netflix con star Kelvin Harrison Jr e Jeffrey Wright che debutterà in streaming il 7 maggio.

Il filmato mostra il protagonista, che sogna di diventare un artista, la cui vita viene totalmente stravolta da un'accusa che lo porta in carcere.

Monster è tratto dal romanzo scritto da Walter Dean Myers e narra la storia di Steve Harmon (Kelvin Harrison Jr.), un brillante studente di diciassette anni a cui crolla il mondo addosso quando viene accusato di omicidio. Il film segue la traiettoria drammatica dell'intelligente e affabile studente di cinema di Harlem in una scuola superiore d'élite attraverso battaglie legali complesse che potrebbero condannarlo a una vita in carcere.

Nel cast ci sono, oltre a Kelvin Harrison Jr, anche Jennifer Hudson, Jeffrey Wright, Jharrel Jerome, Jennifer Ehle, Rakim Mayers, Nasir 'Nas' Jones, Tim Blake Nelson, e John David Washington.

Anthony Mandler ha diretto il lungometraggio, che rappresenta la sua opera prima dopo una lunga esperienza nel settore dei video musicali.

La sceneggiatura è firmata da Radha Blank, Colen C. Wiley e Janece Shaffer. Tra i produttori ci sono anche John Legend e Jeffrey Wright.