Monster Hunter: Legends of the Guild, il trailer del film animato

Netflix ha condiviso online il trailer di Monster Hunter: Legends of the Guild, il film animato in arrivo ad agosto.

Monster Hunter: Legends of the Guild è il film animato in arrivo su Netflix ispirato al videogioco di Capcom e il trailer regala le prime sequenze del progetto in arrivo in streaming il 12 agosto.

Nel video si può assistere a qualche epica scena della lotta contro i mostri che stanno rischiando di distruggere una comunità pacifica, situazione che fa entrare in azione Aiden.

Monster Hunter: Legends of the Guild racconterà la storia di Aiden, apparso per la prima volta in una scena di Monster Hunter 4.

Il nuovo progetto legato al popolare franchise, che recentemente, è approdato sul grande schermo con un lungometraggio live-action con star Milla Jovovich, ha inoltre un poster che mostra gli altri personaggi coinvolti nell'epica missione del giovane Aiden nel tentativo di salvare il suo villaggio.

Monster Hunter è la nuova collaborazione tra il regista Paul W.S. Anderson e l'attrice Milla Jovovich dopo Resident Evil.

Il progetto, arrivato sugli schermi alcuni mesi fa, si ispira al videogioco di Capcom e racconta la storia di un gruppo di militari che vengono trasportati in un nuovo mondo dove affrontano una battaglia per la sopravvivenza contro dei nemici enormi dotati di incredibili poteri.