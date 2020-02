Akira e il Coronavirus, secondo alcuni fan il manga ha previsto il virus

Tra le pagine di Akira pare ci sia una previsione del coronavirus, o almeno di questo sono convinti alcuni fan. A quanto pare il manga ha indovinato anche che Tokyo, nel 2020, avrebbe ospitato le Olimpiadi e ora gli appassionati sono sicuri di aver trovato un riferimento al virus che si sta sviluppando soprattutto in Cina.

Il famoso sito di gaming giapponese, Hachima Kikou, ha trovato nel terzo volume di Akira un pannello che riporta "La World Health Organization critica le contromisure di Tokyo all'epidemia". La parola giapponese che appare nel testo è 伝染病 (densenbyou) e può essere tradotta con epidemia. Per fortuna il coronavirus (COVID-19) non è ancora un'epidemia e i media giapponesi ne parlano come 感染症 (kansenshou), ovvero letteralmente "malattia infettiva". Il Japan Times ha riportato che il governo giapponese si sta occupando della risposta al coronavirus, ma la World Health Organization non ha raccomandato nessun piano per le Olimpiadi in arrivo.

Le indicazioni sembrano a dir poco forzate, ma fa sempre piacere sentire come Akira sia preso in considerazione dopo tanti anni di onorata carriera. Nelle immagini, si legge anche nell'orologio delle Olimpiadi c'è la parola 中止, ovvero Cancellate, invece le Olimpiadi sono ancora confermate, l'unico evento che è stato annullato è stato il compleanno dell'Imperatore il 23 febbraio, proprio per timore del coronavirus. Anche l'anno scorso Akira era tornato nella cronaca perché i fan erano convinti avesse previsto le proteste di Hong Kong, con l'utilizzo di segnali stradali da parte dei manifestanti a mo' di scudi.