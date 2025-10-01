Monster 3: Charlie Hunnam svela le parole pronunciate sulla tomba del killer Ed Gein a fine riprese

'Ero pronto a dirgli addio e ho voluto mettere in chiaro che quella era la fine', ha detto Hunnam raccontando la sua visita alla tomba del famigerato assassino dopo la fine delle riprese della serie Netflix.

In arrivo il 3 ottobre su Netflix il terzo capitolo di Monster: La storia di Ed Gein, serie antologica di Ryan Murphy incentrata su alcuni degli omicidi più efferati della storia. A interpretare Gein è l'inglese Charlie Humman, che ha parlato del suo personale commiato al killer svelando le parole dette durante la visita alla sua tomba dopo la fine delle riprese.

Hunnam, 45 anni, interpreta il feroce killer e ladro di tombe nella nuova stagione della serie antologica che ha avuto la sua premiere a New York poche ore fa. L'attore ha definito Ed Gein "una persona molto influente a livello culturale di cui non avete mai sentito parlare" durante un'apparizione del 30 settembre al programma Today.

Charlie Hunnam interpreta il killer Ed Gein

La difficoltà di uscire da un personaggio così oscuro come Ed Gein

Le riprese di Monster 3 hanno preso il via lo scorso autunno. Charlie Hunnam ha rivelato che la sua fidanzata storica, Morgana McNelis, gli ha detto: "Prenditi un po' di tempo dopo aver finito, perché quando tornerai a casa devi essere pronto a vedermi".

"Stavo girando a Chicago, ho deciso di fermarmi per una settimana e rilassarmi un po', così sono stato pronto a rivederla al mio ritorno a casa" ha spiegato l'attore. "E ci sono volute circa 8 ore di macchina per arrivare in Wisconsin da dove mi trovavo io al luogo in cui Ed è cresciuto e dove è sepolto. Ho pensato che sarebbe stata una buona conclusione andare a visitare la sua tomba e dirgli quello che volevo dirgli".

Humman ha scelto di liberarsi del ruolo con un commiato alla tomba di Gein, morto nel 1984, per dirgli che sperava che "avessimo raccontato la sua storia onestamente, e che non lo avessi invitato a proseguire con me nel viaggio".

L'influenza di Ed Gein sui serial killer del piccolo e grande schermo

Nel corso del Today Charlie Humman ha riflettuto sull'incredibile influenza che la figura di Ed Gein ha avuto sul cinema.

"Prima di Ed Gein, il nostro rapporto con i mostri nel cinema era come quello con Dracula, Frankenstein e i lupi mannari, e Pyscho è stato il punto di svolta in cui siamo diventati noi i mostri, e tutto questo è stata una conseguenza diretta dell'influenza che ha avuto Ed Gein" ha detto. "Una delle domande principali che ci poniamo nella serie è: chi è il mostro? Quest'uomo che ha fatto cose terribili, ma è stato abusato e lasciato in isolamento con problemi di salute mentale non curati, o questa schiera di registi che si sono ispirati alla sua vita e l'hanno sensazionalizzata per l'intrattenimento, e presumibilmente hanno oscurato la psiche americana nel processo?"

In precedenza Hunnam aveva ammesso di aver fatto degli incubi prima di iniziare le riprese della serie, perché temeva di aver "commesso un errore orribile quando ho iniziato a fare le mie ricerche e mi sono reso conto di quanto fossero spregevoli alcune delle cose che facevano. Ma sapete, raccontiamo una versione molto varia, una versione onnicomprensiva di chi era. Quindi la crudezza, ma c'è anche l'umanità".