Monkey Man: Dev Patel racconta come si è rotto la mano durante le riprese

Dev Patel è recentemente apparso al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon prima della première del suo Monkey Man, dove ha raccontato come si è rotto la mano durante il primo giorno di riprese. L'incidente però non lo ha di certo fermato.

Patel ha detto che ha tenuto segreto il suo infortunio al medico per non indossare un gesso, cosa che avrebbe bloccato la prosecuzione delle riprese. "Tutto ciò che poteva andare storto, è andato storto. Nella prima scena d'azione, sono fondamentalmente un manichino da crash test: la mia co-protagonista sta usando la mia faccia per rompere ogni pezzo di porcellana in questo bagno e la mia mano. Ho sentita uno scatto nella mano e ho pensato: 'Non va bene'. E io ho detto: 'Ci sono 450 persone su quest'isola, e se io affonderò, il film fallirà" ha raccontato l'attore.

"E sai, avevamo uno scopo, in un periodo davvero difficile della storia. E ho detto al mio produttore: 'Non dire nulla. Continuiamo a filmare.' Alla fine della giornata, la mia mano era come la zampa di un elefante".

Patel ha raccontato di essere stato abbastanza fortunato da assicurarsi un aereo privato che potesse trasportarlo a Giakarta per cure mediche immediate. Nel suo mignolo si era conficcata una vite, che fortunatamente ha resistito durante tutte le intense sequenze d'azione che rimanevano da girare.

Monkey Man

Il candidato all'Oscar Dev Patel (Lion - La strada verso casa, The Millionaire) realizza un sorprendente debutto alla regia con un thriller d'azione che racconta la ricerca di vendetta di un uomo contro i leader corrotti che hanno ucciso sua madre e continuano a vittimizzare sistematicamente i poveri e i deboli. Il film, presentato in anteprima al SXSW Festival, ha già ricevuto un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes.

Ispirato alla leggenda di Hanuman, simbolo di forza e coraggio, Monkey Man vede Patel nei panni di Kid, un giovane anonimo che si guadagna da vivere in un fight club clandestino dove, notte dopo notte, indossando una maschera da gorilla, viene picchiato a sangue da lottatori più famosi in cambio di denaro. Dopo anni di rabbia repressa, Kid scopre un modo per infiltrarsi nell'enclave della sinistra élite della città. Mentre il suo trauma infantile ribolle, le sue mani misteriosamente sfregiate scatenano una esplosiva ondata di vendetta per regolare i conti con gli uomini che gli hanno tolto tutto.