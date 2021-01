The Millionaire: Dev Patel e Freida Pinto, la storia d'amore fuori dal set

Galeotto fu il film... È sicuramente una frase che si può applicare a tante storie d'amore tra celebrità, ma nel caso di The Millionaire è particolarmente calzante, dato che non solo Jamal e Latika trovarono l'amore in quell'istanza, ma anche i loro interpreti, Dev Patel e Freida Pinto.

Dev Patel e Freida Pinto in una scena del film Slumdog Millionaire

La pellicola del 2008 diretta da Danny Boyle - che si guadagnò ben 10 candidature agli Oscar, vincendo 8 Premi, tra cui anche quello per il Miglior Film - vide infatti il giovane Jamal e l'amica di infanzia Latika riunirsi sul finale e ottenere finalmente il loro happy ending, con tanto di bacio appassionato a coronare il tutto.

Ma nel frattempo, nella vita reale, anche Dev Patel e Freida Pinto hanno iniziato a provare qualcosa l'uno per l'altra, un sentimento difficile da negare.

"Siamo anime gemelle. È bellissima. Non ho una fidanzata, ma Freida, la mia costar è meravigliosa" raccontava lui all'epoca, come si leggeva anche su Vanity Fair.

"Credo che in un certo senso abbia ragione. Siamo anime gemelle" concordava lei.

E così doveva essere, almeno in quel momento, poiché la Pinto ruppe con il fidanzato Rohan Antao a seguito dell'uscita del film, come raccontava Antao al DailyMail: "Ha messo la parola fine alla nostra relazione dopo aver conosciuto Dev Si era infatuata di lui".

Semplice infatuazione o vero amore, la relazione tra i due è comunque andata avanti per sei anni, quasi un'enormità di tempo in quel di Hollywood, se ci pensiamo.

Purtroppo però, contrariamente a quelle delle proprie controparti in The Millionaire, alla fine le loro strade si sono divise.

"Arriva un momento nella vita in cui hai tutto ciò che puoi desiderare - carriera, amore, famiglia - ma ti rendi conto di aver ignorato te stessa. Poi, di punto in bianco, pensi 'Che ne è di me? Cosa voglio davvero?'" raccontava a Weekend Magazine l'attrice nel 2014, poco dopo la rottura con Patel "Per la prima volta, comprendo davvero il concetto di amor proprio e l'avere cura di sé stessi. E ora sono single, ma sono felice e sempre indaffarata. Era parecchio che non mi sentivo così".

Ma i due devono essere rimasti in buoni termini, dato che solo un paio di anni dopo Dev affermava a proposito di Freida: "Oh è fantastica. È una delle persone che ha avuto l'impatto maggiore sulla mia vita, e insieme abbiamo condiviso delle esperienze bellissime, non solo sul piano professionale, ma anche personale. E avrò sempre grande rispetto per lei".