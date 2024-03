Monkey Man, l'esordio alla regia di Dev Patel convince tutti: punteggio quasi perfetto su Rotten Tomatoes

Dopo un trailer ricco di azione, Monkey Man, esordio alla regia di Dev Patel, è stato presentato in anteprima al SXSW Festival di Austin, in Texas, dove ha ricevuto il plauso della critica e un punteggio quasi perfetto su Rotten Tomatoes.

Patel è anche autore del soggetto e co-autore della sceneggiatura insieme a Paul Angunawela e John Collee (Master and Commander: Sfida ai confini del mare). L'uscita nelle sale è fissata per il 5 aprile 2024.

Al momento in cui scriviamo, la pellicola ha un punteggio su Rotten Tomatoes dell'88%, dopo essere rimasto al 100% per diverso tempo.

Un nuovo erede di John Wick?

Il thriller d'azione, che segue la ricerca di vendetta di un uomo contro i leader corrotti che hanno assassinato sua madre e continuano a vittimizzare sistematicamente i poveri e gli impotenti, sembra avere un impatto notevole con un approccio visivo impressionante da parte di Patel. L'uscita della pellicola è fissata per il 5 aprile negli Stati Uniti.

Ecco la sinossi: "Ispirato alla leggenda di Hanuman, un'icona che incarna la forza e il coraggio, Monkey Man vede Patel nei panni di Kid, un giovane anonimo che si guadagna da vivere in un fight club clandestino dove, notte dopo notte, indossando una maschera da gorilla, viene picchiato a sangue da combattenti più famosi in cambio di denaro. Dopo anni di rabbia repressa, Kid scopre un modo per infiltrarsi nell'enclave dell'élite criminale della città. Mentre il suo trauma infantile ribolle, le sue mani misteriosamente sfregiate iniziano una campagna esplosiva di vendetta per regolare i conti con gli uomini che gli hanno tolto tutto".

