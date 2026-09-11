Ballando con le stelle, svelati i primi abbinamenti: ecco con chi balla Alessandro Matri

Alessandro Matri sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle e farà coppia con Giada Lini. Milly Carlucci ha intanto annunciato i primi sei abbinamenti del cast.

Milly Carlucci torna sui social con le prime anticipazioni della nuova edizione di Ballando con le stelle, che prenderà il via sabato 3 ottobre in prima serata su Rai 1. Il programma sta iniziando a svelare la composizione delle coppie e sono arrivati i primi sei abbinamenti tra concorrenti e maestri.

Nel frattempo, resta grande curiosità anche per la nuova giuria, che dovrà fare i conti con due importanti addii e con un possibile cambiamento nel meccanismo del Tesoretto.

Ballando con le stelle, i primi sei abbinamenti

La prima coppia annunciata è quella formata da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, il maestro che lo scorso anno ha conquistato la vittoria con Andrea Delogu. Perotti torna dunque sulla pista di Ballando con una nuova sfida, questa volta al fianco della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Tra i primi abbinamenti ufficializzati ci sono anche Manuela Moreno e Carlo Aloia e Alessandro Matri e Giada Lini.

Nikita Perotti ballerà con Aurora Ramazzotti

Milly Carlucci ha poi annunciato Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, una delle coppie più attese della nuova edizione. In pista scenderanno inoltre Massimo Ghini e Valentina Fiorini, mentre il medagliato olimpico Andy Diaz sarà accompagnato dalla maestra Gioia Giovanatti. I primi sei abbinamenti iniziano così a dare forma alla competizione che prenderà il via a ottobre.

Chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle

Il cast della nuova edizione è composto da dodici concorrenti, pronti a mettersi alla prova sulla pista da ballo. Oltre ad Aurora Ramazzotti, Alessandro Matri, Noemi Bocchi, Massimo Ghini, Manuela Moreno e Andy Diaz, parteciperanno al programma anche Eugenio Finardi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Monica Guerritore e Alberto Ravagnani. Un gruppo molto variegato, che comprende volti della televisione, della musica, del cinema, dello sport e dell'informazione.

La ballerina e maestra di ballo professionista Giada Lini

La nuova giuria dopo gli addii di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino

Uno dei principali nodi da sciogliere riguarda la composizione della giuria. La nuova edizione dovrà infatti fare a meno di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino, due presenze storiche del programma. I loro addii hanno aperto due posti al tavolo dei giudici e nelle ultime settimane sono circolate diverse ipotesi sui possibili sostituti.

Tra i nomi più insistenti ci sono quelli di Barbara D'Urso e Alberto Matano, che potrebbero entrare nella giuria al posto dei due giudici uscenti. Per Barbara D'Urso si tratterebbe di un nuovo ruolo all'interno di Ballando con le stelle dopo l'esperienza da concorrente della scorsa edizione. Alberto Matano, invece, potrebbe lasciare il ruolo ricoperto negli ultimi anni a bordo pista per entrare direttamente nella giuria. Accanto a loro dovrebbero restare Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Il ruolo, ricoperto da Matano nelle precedenti edizioni, potrebbe essere affidato a due volti già conosciuti dal pubblico di Ballando con le stelle. Le ultime indiscrezioni indicano infatti Francesca Fialdini e Simona Ventura come possibili nuove protagoniste a bordo pista. Entrambe hanno già partecipato al programma come concorrenti e potrebbero quindi tornare in una veste completamente diversa. Il loro compito sarebbe quello di assegnare il Tesoretto, il punteggio che può cambiare in modo significativo la classifica delle coppie durante la puntata.