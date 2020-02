Monella, stasera su Cielo il film di Tinto Brass con Anna Ammirati e Serena Grandi

Monella è il film che va in onda stasera su Cielo alle 21:20, per una prima serata in compagnia di un altro classico del filone voyeuristico che ha reso celebre il regista milanese in Italia e all'estero.

Lola è la protagonista del film, un'adolescente, sensuale, disinibita e desiderosa di esplorare la carnalità, fidanzata con il fornaio Masetto, con il quale lei vorrebbe fare l'amore, ma lui si oppone perché vorrebbe aspettare il giorno delle nozze. La ragazza però vuole avere la sua prima esperienza sessuale a tutti i costi e si mette alla ricerca qualcuno che possa farle da maestro. Sarà Andrè, affascinante amante di sua madre Zara a darle le lezioni d'amore tanto agognate da 'Monella'. Più tardi Lola, per convincere Masetto a fare l'amore, si inventa di essere stata violentata da Andrè, il fidanzato è fuori di se per la rabbia e finisce per cedere e i due faranno l'amore.

Tinto Brassi sul set di Monella con due sue scoperte: Serena Grandi e Anna Ammirati

La protagonista di Monella è l'esordiente Anna Ammirati, Patrick Mower è l'affascinante André. Il fidanzato Masetto è interpretato da Max Parodi mentre la prosperosa Zara è Serena Grandi, una delle muse del regista che la lanciò nel 1985 con il film Miranda. Tinto Brass, oltre alla regia, firma la sceneggiatura insieme a Carla Cipriani.