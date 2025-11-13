Monarch: Legacy of Monsters 2, c’è anche King Kong nel trailer che svela la data d’uscita su Apple TV

Apple TV ha annunciato la data d'uscita della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, la serie ambientata nel Monsterverse di Legendary Pictures con la diffusione di un primo trailer.

I nuovi episodi debutteranno il 27 febbraio 2026, con una distribuzione a cadenza settimanale fino al 1º maggio successivo sulla piattaforma di streaming che ha da poco subito un cambio di nominativo.

Il primo teaser anticipa un ruolo centrale per Skull Island, la leggendaria isola di King Kong, nella nuova stagione. Il cast vedrà il ritorno di Kurt Russell nel ruolo di Lee Shaw, con Wyatt Russell che interpreterà ancora la versione più giovane del personaggio. Confermati anche Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett e Anders Holm.

Qual è il plot principale della seconda stagione?

La storia riprende con il destino di Monarch - e del mondo - in bilico. La drammatica saga svela segreti sepolti che riuniscono i nostri eroi (e villain) sull'isola di Skull Island, e introduce un nuovo misterioso villaggio in cui un Titano mitico emerge dal mare. Le onde del passato continuano a farsi sentire nel presente, offuscando i confini tra famiglia, amici e nemici - con la minaccia di un evento titanico all'orizzonte.

Dopo l'ottimo riscontro della prima stagione, la serie promette di ampliare ulteriormente l'universo dei titani, esplorando nuovi misteri legati a Monarch e al suo ruolo nel mondo dominato da creature colossali come Godzilla e Kong.

Con il rinnovo di Monarch per una seconda stagione, è stato riportato che diversi potenziali spin-off sarebbero in sviluppo presso Apple TV, nell'ambito dell'accordo con Legendary Entertainment. Al momento però non è chiaro su quali progetti specifici lo studio si stia concentrando.

Monarch: Legacy of Monsters - una scena della serie TV

In arrivo molti più mostri nei nuovi episodi

Nel primo ciclo di episodi, la narrazione ha giocato con il tempo offrendo a Kurt e Wyatt Russell l'opportunità di interpretare lo stesso personaggio - il criptico Lee Shaw - a decenni di distanza. Proprio Wyatt, in un'intervista a Collider, ha lasciato trapelare qualche dettaglio sulla stagione che verrà, accennando a un'invasione di nuove creature colossali.

"La seconda stagione è stata interessante da girare perché ci ha permesso di espandere i temi scoperti nella prima. Non so bene cosa posso anticipare e cosa no, ma posso dire che il mistero si fa più profondo. Arrivano più mostri, ed è davvero divertente esplorarli nella storia. Abbiamo cercato di alzare il livello, anche nei rapporti tra i personaggi: le relazioni si intensificano parecchio".