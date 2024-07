Monarch: Legacy of Monsters, cosa sappiamo e quando inizieranno le riprese della Stagione 2

La prima stagione di Monarch: Legacy of Monsters ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo espandendo la storia raccontata nel più vasto MonsterVerse e facendo luce su alcuni misteri della storia principale.

Il rinnovo per una Stagione 2 è arrivato da Apple TV+ abbastanza rapidamente, ma anche in maniera sorprendente. Adesso, nel primo aggiornamento dopo mesi di silenzio, è spuntata una data per l'inizio delle riprese dei nuovi episodi.

La produzione della prossima stagione di Monarch: Legacy of Monsters inizierà a fine mese, per l'esattezza il 29 luglio (ma la data esatta potrebbe slittare leggermente) nel Queensland, in Australia. La produzione girerà con lo stesso titolo di lavorazione utilizzato per la Stagione 1, Hourglass. È inoltre in corso il casting per un nuovo personaggio di origini latine che comparirà in qualità di guest star.

Monarch: Legacy of Monsters, una foto della serie

Di seguito, la descrizione del nuovo personaggio di cui sono in corso i casting: "TOMÁS - Il personaggio ritratto è un maschio, tra i 20 e i 40 anni, latinoamericano. Forte e minaccioso. Deve parlare correntemente lo spagnolo. Avrà un ruolo da guest star (2 episodi con un'opzione per un terzo)". Si prevede che Anna Sawai e Ren Watabe, già nel cast della passata stagione, riprenderanno i rispettivi ruoli anche nella seconda.

Monarch: Legacy of Monsters, ecco come Kurt e il figlio Wyatt Russell interpretano lo stesso personaggio

Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali, Monarch: Legacy of Monsters segue la vicenda di due fratelli che ricalcano le orme del padre per scoprire il legame della loro famiglia con l'organizzazione segreta nota come Monarch.

Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, nella tana del coniglio dell'ufficiale dell'esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell), in un arco temporale che va dagli anni '50 fino a mezzo secolo dopo, quando la Monarch è minacciata da ciò che Shaw sa. La drammatica saga - che abbraccia tre generazioni - rivela segreti sepolti e i modi in cui eventi epici e sconvolgenti possono riverberarsi nelle nostre vite.